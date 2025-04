Il corso della Trumpeconomia 2.0 è iniziato ufficialmente il 02 aprile

scorso. Quando il presidente Trump è comparso davanti ad una platea di

funzionari, giornalisti ed operai con elmetti da cantiere riuniti nel

Giardino delle Rose della Casa Bianca. Svelando i suoi piani per

rifondare il sistema commerciale globale. Un cartellone con l’elenco

dei dazi previsti sulle importazioni dai paesi stranieri campeggiava al

suo fianco. Dichiarando altresì che quella giornata sarebbe stata

ricordata come il ‘Giorno della Liberazione’: con l’America

collocata al primo posto nella sua agenda politica. L’annuncio ha

però generato il panico tra funzionari stranieri ed investitori,

coinvolgendo gli Stati Uniti in una vera e propria guerra commerciale

con uno dei maggiori partner: la Cina. A febbraio aveva imposto un dazio

del 10% sulle esportazioni cinesi, accusando Pechino di non fermare il

traffico di fentanyl e dei precursori chimici. La Cina ha risposto con

dazi propri e altre misure punitive contro le imprese americane. Lo

stesso copione si è ripetuto a marzo, quando Trump ha aggiunto un

ulteriore 10% di dazi, e la Cina ha replicato con nuove restrizioni. Ma

è stato dopo l’annuncio dei dazi del ‘Giorno della Liberazione’

ad aprile che le tensioni sono esplose. La Cina è stato l’unico paese

a reagire immediatamente, e Trump l’ha colpita con provvedimenti

ancora più severi. Poche ore dopo l’entrata in vigore dei suoi dazi,

il Presidente ha concesso una sospensione di 90 giorni per gli altri

paesi coinvolti, ma ha annunciato un forte aumento delle tariffe per le

importazioni dalla Cina, scrivendo sui social che quest’ultima ‘ha

giocato male le sue carte’. Il risultato di questa guerra commerciale

ad oggi è che i prodotti cinesi (seconda fonte di importazioni per gli

Stati Uniti) ora scontano un dazio minimo del 145%, in certi casi anche

più alto. Mentre le esportazioni americane verso la Cina risultano

tassate al 125%. Più che di guerra commerciale trattasi di embargo

reciproco. Per gli imprenditori e gli agricoltori che vivono di questi

scambi, soprattutto per le piccole imprese, la situazione è drammatica.

Alcune aziende hanno interrotto del tutto le attività commerciali, e le

prenotazioni per le navi cargo dalla Cina agli Stati Uniti sono

crollate. Da anni, alcuni funzionari statunitensi ipotizzavano un

“disaccoppiamento” dalla Cina per motivi di sicurezza nazionale.

Ora, senza quasi preavviso, i due paesi si trovano in quello scenario.

Scott Bessent, segretario al Tesoro, e altri esponenti

dell’amministrazione Trump hanno definito l’attuale situazione

“insostenibile”. Ma tra Stati Uniti e Cina non si sono ancora tenuti

colloqui concreti, e non è chiaro come si possa risolvere lo scontro.

Per ora, il braccio di ferro continua. A oltranza. Sul fronte

dell’economia in molti sono preoccupati considerato che le politiche

ondivaghe di Trump l’hanno sconvolta. Quando Trump ha preso le briglie

degli Usa, ha ereditato un’economia che era l’invidia del mondo.

Eppure, nel giro di poche settimane, la fiducia dei consumatori è

crollata, le imprese hanno sospeso le espansioni programmate e gli

investitori hanno iniziato a mettere in dubbio la sicurezza del debito

federale. Gli esperti di economia si sono interrogati su cosa fosse più

probabile: una semplice recessione o una ‘stagflazione’. Mix di

ristagno e inflazione. Queste preoccupazioni sono direttamente legate

alle politiche commerciali in continua evoluzione di Trump, che

minacciano di far salire i prezzi per i consumatori, sconvolgere le

catene di approvvigionamento globali e ispirare tariffe punitive dai

partner commerciali degli Stati Uniti. Ma le interruzioni non si

limitano al commercio. Le minacce di Trump di licenziare Jerome H.

Powell, presidente della Federal Reserve, hanno scosso i mercati

finanziari. Visto che è sotto attacco l’indipendenza della Fed. Le

sue politiche sull’immigrazione hanno portato alcuni datori di lavoro

a lamentarsi di non riuscire a trovare lavoratori. Gli sforzi

dell’amministrazione per ridurre i costi, sotto la guida di Elon Musk,

hanno comportato decine di migliaia di licenziamenti e dimissioni tra i

dipendenti governativi, congelando miliardi di dollari di fondi

federali. Forse più di ogni singola decisione presa

dall’Amministrazione Trump, gli imprenditori affermano che il continuo

cambiamento delle politiche — tariffe imposte e poi sospese,

lavoratori licenziati e poi reintegrati — ha reso quasi impossibile

fare previsioni a lungo termine. Fondamentali per le scelte. Gli

economisti dal canto loro sostengono che l’incertezza da sola potrebbe

essere sufficiente a causare una recessione, se le imprese rispondono

diminuendo l’attività produttiva: limitando assunzioni e

investimenti, come mostrano i sondaggi che indicano che molte imprese

hanno già cominciato a farlo. Tuttavia, le prove di un rallentamento

sono finora emerse principalmente nei sondaggi e nelle congetture degli

analisti. Insomma non in mutamenti concreti dell’attività economica.

La crescita dell’occupazione resta solida, considerato che i

licenziamenti sono contenuti. La spesa dei consumatori è diminuita

all’inizio dell’anno, ma da allora è rimbalzata. Ciò suggerisce in

ultima analisi che, mentre il rischio di recessione è aumentato, questa

non è ancora inevitabile. In un prossimo articolo mostreremo come la

Trumpeconomia affondi la sua sicumera in credenze di teoria economica

erronee.