Candidati presentati in collegi senza legami con la realtà locale. Durante questa prima fase che ci porta alle elezioni del 25 settembre, ovvero la formazione delle liste elettorali. Stiamo assistendo ad un dei soliti paradossi tutti italiani, candidati che vengono presentati in collegi senza che conoscono la realtà locale ma esclusivamente per potergli garantire una poltrona in parlamento. E già perché come sappiamo con il taglio del numero dei parlamentari conseguentemente è cambiata anche la suddivisione dei Collegi. Ed è impossibile candidare tutti perché il numero dei nuovi eletti sarà pari ad un totale di 600 parlamentari tra Camera Senato. Per cui i partiti nei giorni scorsi hanno cercato di candidare nei Collegi in cui sono più forti in termini di consenso elettorale candidati che devono essere per forza eletti. Il partito in un certo qual senso deve garantire a quel candidato la poltrona in parlamento.

Facendo due esempi casuali ma molto calzanti. Il partito democratico ha candidato in Campania Susanna Camusso segretario generale della Cgil dal 2010 al 2019. Come anche Anna Maria Furlan, della Cisl. Non ci sarebbe nulla di strano se il sindacato e la politica lavorassero in sinergia per il bene comune, tuttavia negli anni attraverso le riforme del lavoro che ci sono state non si è prodotto tale risultato per cui la rabbia diventa molta e ci chiediamo a gran voce perché accede ciò. In un paese civile tutto ciò non sarebbe permesso. Come anche la candidatura della ex ministra Valeria Fedeli candidata sempre nelle liste del PD. In un paese civile i candidati dei partiti devono conoscere i problemi del territorio per poter acquisire le istanze e portare attraverso la propria voce, attraverso la propria rappresentanza in parlamento i problemi e le esigenze del territorio e dei cittadini che lo abitano.

Michele Cutolo