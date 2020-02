Matteo Salvini sembra deciso a rivedere gli accordi presi con Forza Italia e Fratelli d'Italia in vista delle prossime regionali, che dovrebbero tenersi il 31 maggio. Il capo di via Bellerio non ha fatto i nomi dei candidati su cui si è acceso il suo faro. Ma non è un mistero che le perplessità dei leghisti si concentrino in particolar modo su Raffaele Fitto, schierato da FdI nella corsa alla presidenza della Regione Puglia, e Stefano Caldoro, candidato di FI in Campania.

Egli stesso ha detto: "dobbiamo fare un altro incontro su questo e lo dobbiamo fare a breve, perché i tempi sono brevi. Prima si fa meglio è, ha insistito. Cercheremo candidati migliori con la squadra più forte”. Dal canto suo, Giorgia Meloni è sembrata non avere fretta. "Vedersi fa sempre bene, è sempre una cosa utile, penso che, compatibilmente con gli impegni di tutti, sarà necessario e importante vedersi per fare il quadro complessivo e anche ripartire dopo le elezioni regionali scorse, perché ci aspetta un'altra importante campagna elettorale che dobbiamo saper affrontare nel migliore dei modi".

Dopo la sconfitta in Emilia-Romagna, la Meloni ha chiarito che come lei ha dimostrato lealtà con Lucia Borgonzoni si aspetta altrettanto da parte degli alleati nei confronti delle candidature già lanciate da FdI, ovvero Fitto in Puglia, e Acquaroli nelle Marche. Mentre da Forza Italia, in diverse interviste post voto, Antonio Tajani ha affermato che la candidatura di Caldoro non è in discussione.

Gli accordi sottoscritti da Salvini, Meloni e Silvio Berlusconi finora prevedono una chiara spartizione dei candidati: Veneto e Toscana alla Lega; Liguria e Campania a FI; e Puglia e Marche a FdI. Per Veneto e Liguria sono in corsa i governatori uscenti, il leghista Luca Zaia e l'ex FI Giovanni Toti. Però nelle file della Lega sembra che aleggi l'imperativo di crescere al Sud e potrebbe risultare strategico conquistare una Regione meridionale.

Da Forza Italia dicono che si tratti di una partita tra Lega e FdI: “per noi Caldoro è inamovibile, anche perché in Campania siamo il primo partito”. Molti leghisti in Puglia sono ex fittiani e per Salvini la candidatura di Fitto rappresenta un problema interno. È lì che chiederà un cambio, con quali compensazioni è tutto da vedere. La Lega potrebbe infatti offrire a FdI la corsa in Toscana.

Salvini in più riprese ha detto che vuole un centrodestra nuovo e fresco. “Dobbiamo coinvolgere persone nuove, con tutto il rispetto per chi è lì da 40 anni” e ribadisce al Mattino, quotidiano di Napoli: “nessun problema personale contro Stefano Caldoro come per Fitto in Puglia. Ma ci sono persone fuori dai partiti che si mettono a disposizione e abbiamo il dovere di valutare tutti i nomi, senza dare giudizi su nessuno. L’importante è mandare a casa De Luca, poi chi sarà il candidato del centrodestra si vede. Caldoro è una persona assolutamente degna, aggiunge, e se ci mettiamo qualche giorno in più per decidere è solo un bene per la Campania. Me lo chiedono parecchi sindaci e non vedo l’ora di sporcarmi le mani in una regione che è ultima per la sanità in Italia e ci sono ancora 5 milioni di tonnellate di ecoballe accatastate. Ci sta da lavorare lì”.

E continua: “usciamo dai recinti dei partiti, andiamo oltre. Secondo me il centrodestra non ha il diritto, ha il dovere di allargare. Se ci sono persone anche al di là dei partiti, perché dire di no e chiudere la porta spartendosi i territori a livello di partito? Secondo me è un tentativo che va fatto. Poi visto che non si vota domani ma probabilmente a fine maggio, non vedo perché dire no, tu no”.

Dalle parole del leader del primo partito del centrodestra sembra che la partita sia ancora in alto mare; quando si vedranno i tre leader del centrodestra? Nessuno lo sa ancora, ma sicuramente sarà un incontro bollente!

Luca Cappelli