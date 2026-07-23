PRIMO PIANO 23/07/2026

Il debito climatico dell'Europa

Per anni il dibattito sul cambiamento climatico si è concentrato sugli obiettivi di riduzione delle emissioni, sulla neutralità carbonica (raggiunta con zero emissioni nette) e sulla diffusione delle energie rinnovabili. Per anni il dibattito sul cambiamento climatico si è concentrato sugli obiettivi di riduzione delle emissioni, sulla neutralità carbonica (raggiunta con zero emissioni nette) e sulla diffusione delle energie rinnovabili. Nondimeno, dietro questi argomenti si cela una domanda molto più scomoda: chi ha realmente diritto adutilizzare la limitata capacità residua dell'atmosfera di assorbire gas serra? La risposta proposta da un recente studio pubblicato da VoxEU (*) è tanto semplice quanto rivoluzionaria: ogni essere umano dovrebbe avere lo stesso diritto a emettere CO₂ nel corso della storia. Se questo principio di equità fosse applicato ai dati sulle emissioni dal 1870 a oggi, emergerebbe una realtà difficilmente contestabile: gran parte dell'Europa, insieme ad altre economie industrializzate, ha già consumato ben oltre la propria quota di ‘spazio atmosferico’, accumulando quello che gli economisti definiscono un vero e proprio debito climatico. Il benessere europeo è stato costruito grazie alla rivoluzione industriale, alimentata per oltre un secolo dai combustibili fossili.Quell'espansione economica ha generato prosperità, innovazione e sviluppo, ma ha anche saturato una parte consistente del bilancio globale di carbonio. Molti Paesi emergenti, al contrario, hanno contribuito in misura assai minore all'accumulo storico delle emissioni e dispongono ancora di una quota teorica del bilancio di carbonio. Ciò non significa, tuttavia, che possano replicare il percorso seguito dalle economie occidentali. Se India, Egitto, Indonesia e numerosi altri Paesi dovessero consolidare il loro sviluppo utilizzando le stesse tecnologie ad alta intensità di carbonio adottate dall'Occidente nel secolo breve, esaurirebbero rapidamente il proprio margine di emissioni prima ancora di raggiungere livelli di reddito comparabili con quelli europei. È a questo punto che il tema della giustizia climatica si interseca aquello dello sviluppo economico. La questione non è impedire ai Paesi più arretrati di crescere, ma consentire loro di farlo in maniera diversa. Il trasferimento di tecnologie pulite, gli investimenti nella decarbonizzazione industriale, il sostegno finanziario e la cooperazione scientifica diventano pertantostrumenti essenziali non solo per contenere il riscaldamento globale, ma anche per ridurre le disuguaglianze internazionali. Per l'Europa questa riflessione assume un significato particolare. L’Unione Europea ama presentarsi agli occhi del mondo come leader della transizione ecologica, ma la leadership non può limitarsi all'introduzione di standard ambientali sempre più rigorosi all'interno dei propri confini. Deve tradursi anche nella capacità di aiutare gli altri a compiere lo stesso percorso. In questo contesto assume particolare rilievo il ‘Carbon Border AdjustmentMechanism’ (CBAM), il sistema europeo che applica un prezzo del carbonio ai prodotti importati da Paesi con normative ambientali meno stringenti. Nato per evitare la delocalizzazione delle emissioni e garantire condizioni di concorrenza eque, il ‘CBAM’ rischia però di essere percepito come una misura protezionistica se non viene accompagnato da una chiara strategia di solidarietà internazionale. Le entrate generate da questo meccanismo fiscale potrebbero invece diventare uno strumento di cooperazione: i) per finanziare il trasferimento di tecnologie verdi, ii) per sostenere l'industrializzazione a basse emissioni nei Paesi in via di sviluppo e iii) facilitare l'accesso all'innovazione,consentirebbe di trasformare una tassa ambientale in un investimento globale per il clima. Non si tratterebbe di beneficenza, bensì di lungimiranza. Un pianeta più stabile dal punto di vista climatico comporta anche minori tensioni geopolitiche, meno migrazioni forzate, economie più resilienti e mercati internazionali più sicuri. La giustizia climatica diventa così un elemento della sicurezza economica europea. L'Europa dispone delle competenze tecnologiche, della capacità finanziaria e dell'esperienza normativa per guidare questa trasformazione. Ma proprio perché ha tratto enormi benefici dall'utilizzo intensivo dei combustibili fossili nel passato, oggi porta con sé una responsabilità proporzionalmente maggiore. La sfida climatica non riguarda soltanto la riduzione delle emissioni. Riguarda anche il modo in cui verranno distribuiti i costi e le opportunità della transizione. Se il resto del mondo percepirà le politiche climatiche come uno strumento di equità, sarà più facile costruire una cooperazione internazionale efficace. Se invece verranno viste come nuove barriere economiche imposte dalle Nazioni più ricche, il consenso globale rischia di incrinarsi. La vera leadership europea, dunque, non si giocherà soltanto coi target climatici raggiunti entro il 2050, ma con la capacità di trasformare il proprio debito climatico in un investimento per il futuro comune. Perché la transizione ecologica, per essere davvero sostenibile, dovrà essere anche equa. (*) Hale G. et alii (2026) - Climate fairness, economicdevelopment, and Europe’s responsibility 23/07/2026Per anni il dibattito sul cambiamento climatico si è concentrato sugli obiettivi di riduzione delle emissioni, sulla neutralità carbonica (raggiunta con zero emissioni nette) e sulla diffusione delle energie rinnovabili.