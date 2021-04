Nella pagina di apertura del “Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza” (PNRR) presentato dal Governo Draghi, e in discussione al Parlamento, troviamo esposte con una chiarezza disarmante le problematiche dell'economia italiana, che anche su questo blog sono state più volte analizzate in profondità. In particolare il documento riporta due dati di fatto incontrovertibili. Il primo è che il Belpaese è stato colpito dal Covid prima e più duramente rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea. Il secondo è che i malanni del sistema economico Italia non principiano col Covid-19 ma hanno origine in tempi lontani: visto che sono più di vent’anni che l'Italia arranca nella crescita rispetto agli altri Paesi dell’Europa, e su questa diversa dinamica lo shock da Covid-19 c'entra come i cavoli a merenda. La pandemia si è abbattuta su un tessuto economico e sociale già sfilacciato che mostrava da tempo le sue debolezze. In altre parole, ritornare in termini quantitativi verso la situazione pre-pandemia non sarà complicato (lo testimonia il netto “rimbalzo” del Pil nel terzo trimestre del 2020, prima che arrivasse la seconda ondata della pandemia); porre rimedio, invece, ai ritardi strutturali che vengono da lontano non sarà agevole. La speranza malcelata riposta poi in tutte le forze politiche che compongono l'attuale parlamento di sbarazzarsi dell’intruso Draghi il prima possibile (magari mandandolo al Quirinale) e di far passare la nottata mostra la totale sottovalutazione della gravità della situazione in cui si trova impantanato il nostro sistema economico e sociale.

Ma vediamo nel dettaglio i numeri di questo ristagno ventennale. Tra il 1999 e il 2019, il Pil italiano è cresciuto di un misero 7,9 per cento. Mentre nello stesso periodo in Germania, Francia e Spagna, l’aumento è stato, rispettivamente, del 30,2, del 32,4 e del 43,6 per cento. Tra il 2005 e il 2019, poi, il numero di persone sotto la soglia di povertà è salito dal 3,3% al 7,7% della popolazione, prima di balzare nel 2020 al 9,4 per cento. La variabile responsabile di questo gap impressionante e degli squilibri economici, sociali e ambientali italiani è l’andamento della produttività: il lievito madre della crescita economica. Negli ultimi vent’anni il Pil per ora lavorata è cresciuto nel Belpaese del 4,2%, mentre in Francia e Germania è aumentato di circa 18 punti percentuali in più. La produttività totale dei fattori, un indicatore che misura il grado di efficienza complessivo di un sistema economico, nel contempo è diminuita del 5,8% negli anni presi a riferimento, a fronte di un generale aumento a livello di Unione Europea.

Come far tornare a crescere la produttività? Il PNRR ha due personaggi in cerca d’autore nel nostro Paese che conosciamo bene: 1) gli investimenti pubblici e privati e 2) le riforme economiche; con il primo al quale viene affidato il compito di creare attraverso la crescita lo spazio delle riforme. Il problema però è che la digitalizzazione del sistema Italia, gli investimenti sul sistema sanitario, sulle infrastrutture, sull’istruzione e sulla ricerca e sviluppo sono investimenti che erano già necessari per colmare il gap infrastrutturale al di là della pandemia e per questo a nostro avviso non saranno sufficienti per la rinascita e la resilienza dell’Italia. Visto che, facendo qualche calcolo che non riportiamo, avranno un impatto sulla crescita effettiva del Pil inferiore a quanto il documento lascia trasparire. Per mettere qualche punto fermo possiamo dire che il documento presentato dal governo Draghi contiene numeri realistici e obiettivi alla portata del nostro Paese. Ma la loro sola realizzazione non sarà la svolta ad U attesa come Godot da tempo.

Gli sforzi richiesti, soprattutto sulla concorrenza e l’efficienza, vanno al di là delle intenzioni del documento, senza contare il problema di un Paese corporativo piegato sull’oggi ed insensibile al benessere delle generazioni future. Malgrado ciò è un documento che indica la giusta rotta ma che si concentra poco sulla robustezza dello scafo e sulla velocità. La vera sfida per ora sarà quella di farlo uscire non snaturato tra i gorghi di Camera e Senato.

Marco Boleo