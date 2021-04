Le cronache della giornata del 24 aprile raccontano di dieci interminabili ore, tra la convocazione del Consiglio dei ministri e la sua effettiva riunione, passate dal governo al telefono con Bruxelles. La questione da dirimere non ha riguardato l’entità delle cifre e la loro dislocazione sui temi guida stabiliti dalla Commissione o l’adeguatezza dei progetti in grado di dare la spinta propulsiva all’economia del Pese, bensì l’assicurazione che l’Italia avrebbe accompagnato l’attuazione del piano con quelle riforme ritenute necessarie per spendere bene e presto le risorse destinate. Bruxelles doveva essere rassicurata su questo punto.

A tal fine due sono stati gli elementi che hanno consentito di giungere ad un via libera che dagli uffici della Commissione è rimbalzato a Palazzo Chigi. Nel piano predisposto dal precedente governo vi era una sola pagina dedicata a questo punto fondamentale, mentre “oggi”, come sembra aver sottolineato Mario Draghi, “ce ne sono quaranta”. L’altro elemento, forse ancor più determinante, è che nel palazzo costruito dall’architetto Giacomo Della Porta siede ora la persona che possiede la maggiore credibilità che Roma possa offrire.

Nella premessa del Piano, scritta dallo stesso premier, questo punto è definito “un ambizioso progetto di riforme”. Si tratta, come è spiegato, di “quattro importanti riforme di contesto - Pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza”. Con la specificazione di qualcosa a cui Bruxelles tiene particolarmente, ma che, soprattutto, consentirebbe all’Italia di salire nella capacità competitiva: “modernizzazione del mercato del lavoro e rafforzamento della concorrenza nel mercato dei prodotti e dei servizi”, accompagnate da “una riforma fiscale che affronti anche il tema delle imposte e dei sussidi ambientali”.

Tuttavia, pare che i colloqui, anche quello decisivo con la von der Leyen, non siano stati scorrevoli e cordiali, ma hanno richiesto un richiamo alla dignità che ci appartiene in quanto non solo Nazione fondatrice, ma sempre coerentemente europeista. Per chiudere la non semplice trattativa non c’è stato bisogno di “battere i pugni sul tavolo”, di cui con falsa baldanza si era favoleggiato in passato, ma un semplice “basta così, per l’Italia ci vuole rispetto”.

Dopo questo passaggio autorevolmente condotto, come ha scritto il Corriere della Sera, “scoloriscono le questioni di politica interna”. Nei giorni precedenti i distinguo e gli scontri nella composita maggioranza che sostiene il governo avevano allungato delle ombre sulla sua forza e compattezza decisionale. Si stavano ingigantendo risolvibili questioni di dettaglio (spostamento di un’ora del coprifuoco), anche se giustificatamente attese dai settori produttivi, o difficoltà di attuazione dei provvedimenti di apertura (es. scuole) che mostrano soprattutto aspetti di inadeguatezza degli interventi regionali, fino al punto di ripetere rituali antichi (astensione di alcuni ministri) per nulla apportatori di fortune politiche.

Ne esce dal Consiglio dei ministri di sabato notte un’Italia più credibile e, quindi, più forte. Con un chiarimento decisivo rispetto alle tante parole che si sono riversate in questi mesi sugli aiuti europei. Anche rispetto agli appetiti, agli interessi, alle finte opportunità, alle bandiere sventolate e alle aspettative suscitate con il diluvio di comunicazioni che nascondevano la scarsa capacità di affrontare i veri nodi.

E’ arrivato il tempo delle riforme. Un obbiettivo difficilissimo per un Paese abituato a prender tempo, a fermarsi di fronte ai poteri corporativi - pensiamo alla giustizia -, a privilegiare il rigonfiamento burocratico o a permanere in una inefficienza richiedente una copertura pubblica.

Anche Giuseppe De Rita, qualche settimana fa, avvertiva come non sia “permesso lanciarsi in creatività progettuale se essa non è incardinata in una riforma d’apparato”. Aggiungendo con preoccupazione che si tratta di una “conversione culturale radicale che ci trova più impreparati di quanto ci abbia colto la rampante pandemia”. Ma è la via necessaria per slegare il Paese al fine di far esprimere quella capacità di lavorare e creare lavoro che ha sempre sostenuto le sorti dell’Italia.

Pietro Giubilo