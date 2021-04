PRIMO PIANO 23/04/2021

Una guerra “silenziata”

l’UE tergiversa e non ha saputo dare ancora risposta alla richiesta dell’Ucraina di adesione all’Unione Domenica scorsa Papa Francesco, dalla finestra di San Pietro, è tornato ad alzare la Sua voce a favore della ricerca della pace in Ucraina. In quel Paese di frontiera il clima di tensione tra la NATO e la Russia viene ad espletarsi principalmente sulla questione che, da anni, coinvolge l’intero popolo ucraino che subisce una guerra “che viene sistematicamente silenziata”. “Non è opportuno disturbare troppo il manovratore, sia questo lo Zar o il Sultano di turno”! Nella parte orientale del grande Paese ogni giorno ed ogni notte, gli spari delle truppe e dei cecchini, le forze separatiste ed i sostenitori della Russia e le forze di Kiev, fedeli ad un ideale di autonomia e libertà, combattono una guerra senza fine, senza senso (come tutte le guerre), e “silenziata” dai grandi media mondiali: per la libertà in Ucraina, in Occidente non si scende in piazza e non si grida “libertà”! Questo accomuna l’Ucraina al Venezuela ed a tutte le piazze occupate dall’egemonia “rossa”: Hong Kong, la Corea del Nord, l’Eritrea ed altre ancora. La politica di mediazione di Germania e Francia, ad oggi, non ha portato a risultati tangibili. La Russia aumenta la sua attività militare, il Presidente USA, Biden, manda messaggi che fanno pensare anche ad una più concreta escalation... Dal 2014, data della “dichiarazione di indipendenza” del Don Bass, sul confine orientale ormai sono più di 180 mila: militari russi che di fatto occupano e controllano la regione ucraina russofona. E questo, malgrado l’UE, fa paura anche ai Lettoni che convivono con una fortissima minoranza russofona a Riga. La Nato, mentre prepara l’ingresso nell’alleanza dell’Ucraina, e Washington, vengono accusate dal Cremlino di fare dell’Ucraina una polveriera ma, al momento, sembra difficile immaginare la trasformazione della tensione in un più forte conflitto armato. Mantenere lo stato di tensione per anni, può essere più “conveniente” di un conflitto e fa maturare di più l’idea ricorrente e storica “dell’aiuto fraterno”… Resta l’aggressività, non solo verbale di Mosca, reiterata da Putin anche nel discorso di ieri alla nazione, e continua dall’altra parte la “pulizia etnica” dei russofoni ucraini. Insomma, anche il Governo di Kiev, risponde in maniera non accettabile. Da un colpo all’altro, le due parti, così come in ogni guerra, non si risparmiano azioni che sono contrarie ai principi dei diritti umani. Mosca ha poi numerose “questioni aperte”: dall’Armenia al Nagorno Karabakh ed è sempre più frequente l’uso delle forze militari per raggiungere i suoi obiettivi e riallacciare quel “sostegno fraterno” che ci riporta al Soviet. Putin, che suscita sempre più fascino anche tra di noi, definito “killer” da Biden, stringe - non a caso - un’alleanza con il Sultano che, dalla Libia ad altre zone calde del Mediterraneo, esprime con chiarezza quali siano le mire e gli obiettivi dei “nuovi” imperi… E mentre questi si rafforzano, anche militarmente, l’UE non ha saputo dare risposta alla richiesta dell’Ucraina di adesione all’Unione, tergiversa con dichiarazioni, richiede il ritiro a Putin delle truppe, esprime preoccupazione, dichiara di non essere una ONG e nega la possibilità di aiuto a Kiev alla concretezza delle riforme e della lotta alla corruzione.

L'UE firma accordi commerciali con Kiev ma sa di essere "dipendente" del gas russo! Il popolo intanto soffre lutti, fame e disperazione: un operaio a Kiev, quando ha il lavoro, riceve un salario mensile di circa 80 euro! Il MCL da anni sostiene e coopera con il piccolo sindacato indipendente VOST-VOLYA a Leopoli. Insieme abbiamo promosso incontri e seminari di formazione per giovani e dipendenti. Questo aiuto ci è stato richiesto ancora nei giorni scorsi ed andremo ad accoglierlo promuovendo seminari online sulla "tutela dei diritti dei lavoratori nella condizione del Covid-19". A volte, con poco, si può essere presenti e far sentire una voce di solidarietà concreta. Piergiorgio Sciacqua 23/04/2021