“Senza l'Italia, Torino sarebbe più o meno la stessa cosa. Ma senza Torino, l'Italia sarebbe molto diversa”. L'alessandrino Umberto Eco così sintetizzava l'unicità un poco autosufficiente di una città, capitale interrotta, al cui “Mistero” è stato anche dedicato un libro dalla una “strana coppia” Vittorio Messori e Aldo Cazzullo. Una città che si dice e si scrive spesso, non proprio a torto, sia governata da un Sistema circoscritto, insieme provinciale e cosmopolita (sradicato e apolide).

Un Sistema che origina, più o meno direttamente, dalla monarchia automobilistico-finanziaria della fu Fiat. Nell'intreccio tutto sabaudo tra understatement e miti progressisti (da Gramsci al cardinal Pellegrino, da certa massoneria ai protagonisti della cultura in cartapesta degli eventi). Una “marmellata”, come l'ex sindaco Diego Novelli definì, correva l'anno 1993, la coalizione che sosteneva il suo avversario Valentino Castellani. Il grigio ex rettore del Politecnico e cattolico antidemocristiano, che alla fine sconfisse il già “sindaco rosso” in un ballottaggio senza moderati e destre. Proprio in lui molti individuano l'iniziatore di una gestione relazionale/consociativa, volta a occultare più che risolvere una crisi d'identità mai davvero superata: il Sistema, appunto.

Di questo Sistema, parte del Mistero per quanto facilmente indicabile per nomi e sigle, alle scorse amministrative, si dichiarò avversaria Chiara Appendino (pur non essendole estranea per natali e frequentazioni). Venendone rapidamente acquisita, però. Volontariamente affidandosi alle sue cure legittimanti, la grillina borghesissima vi si è presto consegnata, qualunque cosa sia precisamente. La Giovanna d'Arco, insomma, si è quasi subito dimostrata solo una “finta incendiaria” (per quanto sia inelegante autocitarci, così l’avevo definita in un articolo su Tempi quando erano appena trascorsi i primi proverbiali cento giorni). Qualunque sia il giudizio che se ne vuol dare, tra condanne spropositate e proclami non meno, la sua stagione va chiudendosi come una parentesi. In attesa di tavoli nazionali di coalizioni tramortite dall'avvento di Draghi a Chigi, infatti, l'unica certezza è che non correrà per il secondo mandato.

Le locali rappresentanze forze politiche, trasversalmente fatte di seconde e terze linee, mentre le segreterie romane puntano a ridurre ogni anomalia, in qualche modo, tentano di continuare a dar ragione almeno alla prima parte dell'assunto echiano: “Senza l'Italia, Torino sarebbe più o meno la stessa cosa”. Con il rischio, certo, che nel capoluogo subalpino sia soprattutto il Sistema a sopravvivere. Il Partito Democratico, che vorrebbe candidare Stefano Lo Russo, capogruppo dem uscente in Sala Rossa, resiste ai diktat rispetto alle mirabili sorti e progressive dell'alleanza giallo-rossa (anche l'emissario lettiano Francesco Boccia, per il momento, ha dovuto prenderne atto). Il centro-destra nell'ultimo quindicennio mai davvero completivo in città, anche se non compattamente, tenta la carta civico-politica di Paolo Damilano. L'imprenditore non proprio “a dimensione di periferia” forte del per molti versi indebolente endorsement di Matteo Salvini (anche qui molto consigliato da Giancarlo Giorgetti). Italia Viva e Azione, con l'altalenante concorso esterno del neototiano Osvaldo Napoli, giungono a evocare un trasversalissimo “modello Draghi per Torino”.

C'è molta tattica e la presa dei “poteri neutri”, ma vale la pena stare a vedere come va a finire. “Senza Torino, l'Italia sarebbe molto diversa”. Forse.

Marco Margrita