Nel Circolo MCL di Bologna, Padre Quinti, una serata dedicata al corso di formazione sulla Dottrina Sociale vide protagonista l’on. Giovanni Bersani. La sua fu una lezione di alto contenuto che dedichiamo ai lettori del sito nella ricorrenza del VI anniversario della scomparsa (24 dicembre 2014).

"Molte indagini hanno spesso chiaramente mostrato come la politica, intesa come scienza e prassi architettonica dello Stato, è orientata nelle sue finalità ultime e nella costruzione corrispondente dei suoi ordinamenti economici, giuridici e culturali da quella concezione della vita alla quale essa è necessariamente collegata. Questo collegamento filosofico è inevitabile: in funzione di esso si spiegano le finalità e le strutture dello Stato di Rousseau, di Hegel, di Marx. Sorge ora la domanda: quali sono le finalità e le corrispondenti strutture economiche, giuridiche, politiche e culturali di uno Stato ad ispirazione cristiana? Si tratta qui, come è evidente, di indicare soltanto degli orientamenti ai quali queste strutture devono essere sottoposte. Orbene, la finalità ultima di uno Stato ad ispirazione cristiana non può essere che questa: ordinarsi in tal modo da agevolare il libero sviluppo esterno ed interiore della persona. Agevolare, cioè, all'uomo quell'itinerario che lo fa liberamente ascendere verso quel piano sopratemporale di valori nel quale si realizza la sua espansione totale e la sua totale perfezione. Perché le strutture degli ordinamenti sociali siano ben congegnate è necessario che esse tengano conto degli orientamenti fondamentali della natura umana: l'attrazione che spinge l'uomo verso i supremi valori di Dio; la libertà che fa dell'uomo un costruttore in certo modo originale della sua personalità; la socialità che segna a questa libertà, che è defettibile, i limiti impreteribili della sua determinazione. Attratto verso Dio, libero, defettibile, sociale: sono le note inconfondibili dell'uomo, l'edificio sociale, se vuole essere solido, deve tener conto di esse. C'è, quindi, un principio gerarchico che dà norma agli ordinamenti sociali di cui uno Stato consta.

I senza reddito, i disoccupati, hanno visto crescere notevolmente il prezzo dei beni di prima necessità trovandoli sempre meno accessibili. I lavoratori dipendenti hanno avuto il salario monetario accresciuto e il potere di acquisto diminuito, sono serviti sempre più soldi per acquistare le stesse merci. Inoltre, con la progressività delle aliquote IRPEF sul salario monetario è stato operato un maggior prelievo (fiscal drag) con l'effetto contemporaneo di più tasse e meno potere di acquisto. Anche il movimento operaio esce da questa fase assai diverso da come vi è entrato. In passato si è parlato di 'classe operaia', il cui termine ha significato interessi e ideali comuni che sono stati proprio quelli che hanno tenuto insieme i lavoratori dalla seconda metà degli anni '60 fino alla metà degli anni '70; ma oggi (siamo al 1987), tutto ciò non esiste più. Oggi in tutti, o quasi tutti, i comportamenti sociali almeno in quelli che fanno notizia, si registra un denominatore comune: l’individualismo. Oggi chi sta peggio non alza la voce: come i giovani, i disoccupati del Sud, i pensionati, i lavoratori esposti alla competitività internazionale. La voce la sta alzando in vario modo soprattutto chi è nelle zone più protette; esprimendo voglia di ricupero di ruolo e di prestigio rivendicando identità reddituale e sociale. Un modello di sindacalismo che tenta di affermarsi, una rivalsa da far valere con ogni mezzo come sostengono i COBAS. Articolazioni simili si hanno anche dentro le fabbriche. Il modello sindacale che ha retto fino alla soglia degli anni ‘80 si può definire con buona approssimazione di tipo rivendicativo, preoccupato prevalentemente del ruolo distributivo: l'azienda si organizzi e faccia profitto, noi rivendicheremo la ridistribuzione della ricchezza che l'azienda produce; non si è preoccupato della accumulazione e di come la ricchezza si è prodotta. Ciononostante il sindacato ha acquisito risultati nella ridistribuzione ed ha visto ridotti i livelli di disoccupazione, ha acquisito notevoli miglioramenti dello stato sociale, ha operato, sia pure con molte contraddizioni, una pratica di solidarietà che gli stessi Vescovi italiani nel documento Chiesa e lavoratori nel cambiamento, segnalano. I limiti: non ha fatto cultura, ha vissuto sulla ricchezza, è stato molto ideologizzato. Questo modello sindacale è oggi messo in discussione. La classe operaia non ha più interessi ed ideali comuni. Il sistema produttivo richiede altra cultura professionale e manodopera con altri atteggiamenti verso il processo produttivo. Le cose conquistate finora in fabbrica sono desuete. La gente chiede di essere tutelata in maniera più specifica e non mediante una tutela collettiva come è successo fino a qualche anno fa. Ciò non vuol dire che la gente rifiuti il sindacato. Non ci si può tutelare da soli e di questo la gente, a mio parere, è cosciente.



La dottrina sociale della Chiesa

Oggi gli operatori sociali possono avvalersi nel loro lavoro di puntuali insegnamenti della Chiesa. Per brevità richiamo quanto dicono i Vescovi al § 31 del documento «Chiesa e lavoratori nel cambiamento». In questo paragrafo vengono dati alcuni principi che diventano precisi criteri di valutazione nell'agire sociale.

Il primato dell'uomo su ogni altra realtà sociale, strutturale e scientifica. Principio etico fondamentale, dicono i Vescovi, è questo: la persona umana è principio soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali. Il lavoro, l’attività economica e politica pertanto non potranno essere pensate e ordinate se non in riferimento concreto alla persona umana. Visione globale dell'uomo. Promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Principio richiamato di fronte alle sempre nuove forme di povertà non solo di carattere economico e materiale, ma soprattutto di carattere sociale, culturale, politico. Non è perseguibile un progetto di civiltà e di progresso che penalizzi categorie di persone, zone, gruppi o popoli interi. Un terzo principio riguarda il controllo dell'attività socio-politico-economica. Lo sviluppo economico deve rimanere sotto il controllo dell'uomo e non si deve abbandonare all'arbitrio di pochi uomini o gruppi. Ciò va comunque informato al principio di “sussidiarietà”. Un quarto principio fa riferimento alla partecipazione democratica e alle attività sociali globalmente assunte. E' diritto-dovere di tutti essere partecipi e corresponsabili nella elaborazione dei progetti e nella realizzazione degli stessi, pur nella necessaria distinzione dei ruoli, per passare da una concezione e da un atteggiamento rivendicativo nei confronti della società a una concezione e ad un atteggiamento propositivo. Un ultimo principio fa riferimento all'obiettivo del bene comune. Il bene comune è l'insieme delle condizioni di vita sociale che permettono ai gruppi e ai singoli di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. É sempre oggetto di ricerca storica, per individuarne le modalità necessarie e possibili. Esso indica il grado di moralità pubblica.

Quindi prima di procedere è bene che chiarisca qual è il valore della parola “solidarietà”. Secondo le circostanze assume significati diversi: a volte è manifestazione di condivisione, a volte espressione di simpatia, altre volte è usata nel senso di sostegno, molto spesso ha significato vincolo di unione, quindi di forza. Comunque è negazione di egoismo, individualismo, corporativismo, cultura del disimpegno. Per noi cristiani è continua e solidale azione di Dio verso l'uomo e vincolo di carità a partire dagli ultimi.

Alcune ultime indicazioni, buona parte delle quali sono le conclusioni dell’ultimo congresso della CISL; su cui dobbiamo, se ritenute valide, lavorare.

a) Rifiuto della disoccupazione come costo necessario per l’ammodernamento (oggi la disoccupazione è sicuramente la più grande inefficienza sociale).

b) Difesa dello Stato sociale, difesa e non conservazione. Lo Stato sociale va sicuramente aggiornato, ma l'assistenza, le pensioni, i servizi, non possono passare alla gestione del mercato.

c) Politica dei redditi, di tutti i redditi: tassare patrimoni e rendite è una questione di giustizia.

d) Contrattazione. Su questo punto vale la pena articolare le ipotesi di lavoro. Non atteggiamenti rivendicazionisti, ma un salto culturale: stare nell'impresa da adulti e, anziché considerarla come la “cosa del padrone”, pensarla come lo strumento per costruire la ricchezza, il luogo in cui il capitale e il lavoro concorrono a realizzare il bene comune.

e) Riforma della struttura del salario. Il nostro sistema retributivo è regolato da un salario fisso predefinito, se cambia la nostra cultura verso l'impresa è pensabile che una quota del salario sia legata all'andamento del sistema impresa, salario variabile in rapporto col miglioramento dell'impresa o con il peggioramento dei suoi risultati economici.

f) Il problema della pace riguarda anche il sindacato. Infatti il lavoro è sempre più la ricchezza delle nazioni, le materie prime lo sono relativamente. Solo il rilancio di una politica della concertazione della economia internazionale, cui partecipino tutte le nazioni con pari dignità, può evitare il mettersi in moto di una pericolosa spirale recessiva e contribuire al raggiungimento di una pace sempre più sicura".

A conclusione dell’incontro non è mancato un accenno all’Europa, con la sua lunga esperienza nell'ambito del mondo cattolico, in particolare nelle associazioni nazionali e internazionali dei lavoratori (non solo europei); un ambito richiesto anche da Paolo VI per la rifondazione del MCL. Questo contributo alla conoscenza dell'europeismo di Bersani non voleva essere più di un abbozzo introduttivo; base per lavori più ampi e, magari, occasione di stimolo a ricerche e riflessioni. Era nell’aria quell’Europa che desiderava fortemente e che poi, fortuna volle, nacque davvero.

Grazie Senatore!

Gilberto Minghetti