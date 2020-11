L'amministrazione Trump dal suo insediamento si era lanciata in due grandi iniziative di politica economica al tempo della piena occupazione (visto che l’economia USA con Obama si era ripresa bene dalla precedente crisi): 1) la riduzione delle aliquote fiscali sulle persone fisiche e sulle società finanziata con un aumento del deficit di bilancio; 2) l’utilizzo di politiche protezionistiche, in particolare verso Paesi con cui gli Stati Uniti avevano deficit commerciali bilaterali. Questi provvedimenti di politica economica avevano lo scopo dichiarato di ridurre il deficit commerciale e di aumentare l’occupazione ed il reddito nel settore manifatturiero. In proposito la teoria economica ammoniva che il risultato sarebbe stato un deficit commerciale più ampio, una riduzione nello scambio di beni commerciabili, ed una diminuzione dell’occupazione nel settore manifatturiero. In altre parole ci sarebbe potuto essere o meno un guadagno netto per l'occupazione ed i redditi in quelle industrie che sarebbero state le maggiori beneficiarie della protezione commerciale. Le politiche di protezione di Trump, sempre secondo la teoria economica e le esperienze passate, avrebbero provocato in aggregato una riduzione dei redditi negli Stati Uniti e nel resto del mondo che sarebbe risultata maggiore se gli altri Paesi coinvolti nella guerra commerciale avessero messo in campo delle strategie difensive e/o delle rappresaglie. Vedremo in seguito come è andata la guerra commerciale.

Riguardo l’intera economia a partire dal dicembre 2017 con l’approvazione del ‘Tax cut and job act’ l’Amministrazione Trump ha abbassato le aliquote marginali sui redditi delle persone fisiche degli scaglioni più alti (il 20% delle persone più facoltose si è portato a casa il 70% della riduzione dicono i maligni) ed ha ridotto la corporate tax sulle società dal 35 al 21%. Il taglio delle tasse, gli investimenti in infrastrutture, le tariffe per proteggere il settore manifatturiero, la deregolamentazione finanziaria, la protezione del consumatore e dell’ambiente: avrebbero dovuto aumentare la creazione di posti di lavoro (25 milioni era l’auspicio) e spingere la crescita del Pil al 3.5% l’anno. Il deficit di bilancio generato per finanziare il provvedimento si sarebbe riassorbito col la crescita economica sostenuta. Cosa è avvenuto in realtà? Diciamo subito che alcuni obiettivi sono stati conseguiti mentre altri o perché gli strumenti di policy erano inadeguati o a causa anche del covid-19 shock sono rimasti nelle intenzioni. Il tasso di crescita del Pil è stato inferiore alle attese. Il deficit di bilancio di conseguenza non si è riassorbito. Il mercato del lavoro dal canto suo ha creato posti di lavoro ma non nella quantità attesa. Mentre la bilancia commerciale contrariamente alle indicazioni della teoria economica in questo caso è migliorata con le guerre commerciali. Meglio è andata anche sul fronte dei redditi. Il reddito reale mediano degli americani, infatti, con l’Amministrazione Trump è aumentato. La ‘Survey of Consumer Finance’ recentemente pubblicata riporta che il rapporto tra il reddito medio e quello mediano che era aumentato nel triennio 2013-16 in quello successivo (2016-19) è diminuito. Questo significa che il reddito mediano con Trump è cresciuto di più di quello medio. In altre parole i redditi bassi sono cresciuti di più mentre quelli più elevati sono cresciuti di meno. C’è stato insomma un miglioramento economico delle fasce più povere della popolazione americana (con i colletti blu bianchi a farla da padrone): per qualche ragione che andrebbe investigata più a fondo chi stava economicamente peggio ora sta meglio.

Ora salvo sconvolgimenti che non dovrebbero essere all’orizzonte, come pensa ancora Donald Trump, il suo successore alla Casa Bianca sarà il democratico Joe Biden. Cosa farà di nuovo rispetto a Trump? Diciamo subito che parte del destino della sua Amministrazione sarà deciso dal ballottaggio per i due seggi senatoriali in Georgia previsto per il prossimo 5 gennaio. Nel caso andassero entrambi ai Democratici la maggioranza passerebbe al partito del Presidente. Altrimenti sulle questioni economiche Joe Biden dovrà scendere a compromessi con l’opposizione mentre in politica estera è più probabile che ritorni ad una visone ‘atlantista’ sulla quale molti Repubblicani sono d’accordo. In materia di commercio internazionale, invece, è probabile che Biden si discosterà poco dal solco tracciato dal suo predecessore. Gli stessi mercati finanziari stanno sposando questa tesi della continuità tra le due Amministrazioni con qualche piccolo aggiustamento. La loro ascesa dipende, infatti, essenzialmente da due ragioni: 1) le politiche economiche di Biden saranno poco ‘radicali’ e quindi i mercati si aspettano una moderata crescita delle imposte, una blanda svolta ecologica ed una riforma sanitaria contenuta. L’opposto di quanto vorrebbe l’ala radicale del partito democratico che risulterebbe schiacciata. Questo perché la conservazione (con qualche aggiustamento) sarà sostenuta dalla presenza di parlamentari moderati democratici, e di senatori repubblicani in risicata maggioranza (minoranza). Il Financial Times per descrivere questa eventualità ha scritto che Biden avrà un braccio legato dietro la schiena; 2) l’arrivo prima del previsto del vaccino anti Covid-19 (almeno così sembra per ora) rende meno probabile una seconda ondata prolungata e molto meno probabile una eventuale terza. Le ricordate ragioni, migliorando le aspettative sull’andamento futuro dell’economia degli Usa, saranno un incentivo a non stravolgere più di tanto la rotta del Governo americano.

Marco Boleo