L’Italia è ufficialmente entrata nello stato di emergenza sanitaria il 31 gennaio scorso. Dal 9 marzo al 18 maggio, poi, ha vissuto l’esperienza del lockdown, primo tra i Paesi europei. Ed abbiamo affrontato la prima terrificante ondata di Covid-19, quando ancora di questo non si conosceva nulla. Non si sapevano gli effetti, i tempi, le cure, niente. L’inverno scorso il Coronavirus ci ha preso alla sprovvista. Nessuno se lo aspettava. E quindi non è stato facile difendersi dalla pandemia.

Arrivata poi, la bella stagione sembrava che la diffusione del virus fosse sotto controllo e quindi abbiamo piano piano cercato, disperatamente, di recuperare le abitudini perse con la chiusura totale, mentre la politica perdeva tempo prezioso in polemiche sterili e inutili e inseguendo soluzioni improbabili o futili (come ad esempio gli ormai famigerati banchi con le rotelle). Ed eccoci di nuovo qui, che dopo sette/otto mesi siamo di nuovo al punto di partenza o forse anche peggio.

Nessuno, durante il time out che il virus ci ha concesso, grazie all’estate, alle alte temperature e alle attività all’aria aperta, si è preoccupato realmente di preparare il Paese alla più volte preannunciata seconda ondata.

Negli ultimi tempi sfogliando le prime pagine dei giornali, ma anche in tv, abbiamo assistito inermi a fotografie deludenti e insieme preoccupanti. Autobus e tram stracarichi. Metro piene di gente. Folla nei bar fino a tarda notte. E pian piano quelle folle di persone sono diventate file chilometriche fuori dai laboratori di tamponi.

Con le nuove misure si torna maggiormente allo smart working. Al divieto delle feste private. Alla chiusura dei locali entro le 18. All’impossibilità di svolgere lo sport di gruppo come il calcetto o il basket. Il calcio no, quello va avanti. Impossibile fermarlo, troppo grande il giro di affari connesso. Insomma, ritorniamo a soffrire, in un periodo delicatissimo in cui fare un tampone comincia ad essere complicato. E anche i vaccini contro l’influenza arrivano a singhiozzo. Code di chilometri per i primi. Attese snervanti per i secondi. Perché le farmacie ne sono prive e ai medici di base non arrivano le scorte sufficienti.

Intanto, ogni giorno scaliamo la classifica dei casi positivi e, soprattutto, dei ricoveri. Quasi tutte le Regioni hanno ampliato la capacità nei propri ospedali di posti letto da dedicare ai malati di Covid-19, ma tutto questo è molto lontano dall’essere adeguato alla seconda ondata. Abbiamo un commissario per l’emergenza praticamente inutile, infatti: non sono sufficienti i medici rianimatori, i ventilatori non si sa dove siano finiti, così come i tanto attesi 3000 posti letto in più per i quali il Governo ha stanziato dei fondi.

Posti che in gran parte rimangono ancora da realizzare, un bel progetto sulla carta. Qual è la conseguenza? Che molte regioni sono già vicine alla saturazione dei posti in rianimazione, se si considerano sia quelli strutturali che quelli aggiunti e riservati ai pazienti Coronavirus. E la colpa di chi è? Facile sempre di qualcun altro. C’è chi dice del Governo, chi dell’ufficio dell’alto commissariato, chi delle Regioni. Probabilmente di tutti. Negli ultimi mesi centinaia di ventilatori polmonari sono stati spediti un po’ ovunque. Ma non si sa esattamente dove siano finiti.

E ancora, secondo il monitoraggio effettuato da Ministero della Salute e Iss, alcune Regioni sono davvero vicinissime alla saturazione di posti in terapia intensiva. E, tra queste, vi troviamo anche Regioni come Umbria e Abruzzo che nella prima fase della pandemia erano riuscite a contenere i contagi e che oggi si ritrovano proprio dietro a Regioni come Lombardia e Veneto che dall’inizio combattono con il virus. Senza contare che ci sono molte altre Regioni in preoccupante allerta come la Campania, il Lazio, l’Emilia Romagna, la Toscana, la Puglia e la Liguria.

Ogni giorno, certo, qualche membro del Governo si sbilancia e si affanna a dire voi intanto seguite le regole “noi faremo”, già perché a sentirli le idee sono tante, qualcuna più fattibile di altre, ma in realtà forse è il caso di prendere atto che, dopo i Governi del fare di berlusconiana memoria, ci troviamo di fronte al Governo del “faremo”.

Un Governo che si propone di realizzare, e mai realizza, tanti progetti, spesso anche in contraddizione tra loro: qui l’unica certezza sembra essere che il Governo doveva farsi trovare più pronto ed organizzato di fronte a tutto questo, ed invece c’è la netta sensazione che molti mesi siano stati sprecati e che ci troviamo più o meno al punto di partenza con un virus che dilaga e aggredisce tutta Italia e non solo.

La verità è che il Paese è sempre più in affanno e il Covid-19 corre, invece, sempre più veloce. E il Governo del faremo continua a rimandare i nodi che purtroppo prima o poi arriveranno al pettine, allora, però, per porre rimedi o argini potrebbe essere troppo tardi. Forse ha sempre avuto ragione chi ha definito il premier: il temporeggiatore, che se fosse nato ai tempi degli antichi Romani, sarebbe diventato Conte Fabio Massimo.

Attraversiamo un momento molto difficile e alla guida del Paese servivano ben altre persone con uno spessore diverso e con una chiara visione politica dell’Italia, occorreva, in verità, anche un’altra opposizione.

Purtroppo così non è. È per questo che continuiamo a inseguire il virus.

Fausta Tinari