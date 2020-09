Per quanto riguarda le imprese, recentemente Visco ha sottolineato il ruolo chiave da svolgere. La reazione all’enorme trasformazione indotta dal progresso tecnologico e dalla globalizzazione durante gli anni ’90 si è riflessa in una richiesta di costi del lavoro inferiori, invece che in investimenti più elevati e adeguati in nuove tecnologie. Infatti, ci si aspettava una domanda di manodopera altamente qualificata, innescando forse un circolo favorevole di domanda e offerta di istruzione superiore e qualificata. Innovazione e formazione sono sempre modellate dalla struttura del sistema produttivo estremamente frammentato in Italia. Il sistema produttivo italiano, che non è un gigante, è però correlato alla capacità delle imprese di introdurre buone pratiche, di adottare nuove tecnologie per sviluppare innovazione e investire in capitale umano.

Da qui la conclusione è ovvia. Visco comprende che la debole capacità di innovarsi, il basso livello di capitale umano e un peso eccessivo delle piccole imprese hanno caratterizzato l’Italia anche quando la sua crescita economica era rapida. Due fattori hanno, di fatto, contribuito ad arrestare il recupero dell’Italia e ad avviarne il declino per due ragioni: la mancanza della capacità autonoma di innovare per alimentare la crescita economica, e anche il cambiamento radicale negli ultimi trent’anni a causa della globalizzazione dei mercati e della rivoluzione informatica.

Tutto ciò premesso, di fatto registriamo il congelamento dei licenziamenti e con milioni di lavoratori in cassa integrazione, a luglio, a due mesi dalla fine del lockdown, riprendono sia l’occupazione (timidamente) sia la disoccupazione (più significativamente). E non c'è niente di paradossale, perché da un lato la ripresa della produzione fa ripartire le assunzioni (più 85mila, delle quali 80mila donne, per lo più over 35), ma dall'altro si torna a cercare lavoro e diminuiscono, dunque, gli scoraggiati e gli inattivi. Col risultato di un tasso di disoccupazione che risale al 9,7%, per arrivare al 31,1% tra i giovani. Il bilancio della fase nera, tra emergenza sanitaria e chiusure, è senza appello: meno 500mila occupati da febbraio: un tracollo che ha visto penalizzati in larghissima parte i lavoratori a termine, che, all'esaurirsi dei contratti, non hanno visto rinnovato il rapporto di lavoro. Con l'aggiunta di altri 239miIa autonomi rimasti senza attività.

II riavvio del mercato del lavoro a luglio è un segnale di ripartenza e dà l'idea di un possibile miglioramento dell'economia, dopo il tracollo del Pil del 12,8% nel secondo trimestre. Dalla stessa Confindustria, oltre alla bocciatura del blocco dei licenziamenti, arriva, però, un'indicazione meno pessimista dei mesi scorsi, poiché il terzo trimestre dovrebbe far registrare una variazione positiva, grazie alla risalita dell'attività avviata a maggio-giugno. Tuttavia, il recupero è finora parziale e i rischi che si affievolisca sono alti, lasciando l'attività su livelli troppo compressi. II risultato sarà un anno con un Pil a meno 10 o 11%. In direzione favorevole comunque sia l'indice Pmi di Ihs-Markit, che registra la fiducia dei responsabili degli acquisti delle imprese manifatturiere, che sale ad agosto da 51,9 punti a 53,1 punti. Come anche la crescita del segmento delle autovetture ibride (con la Panda come vettura più venduta) ed elettriche, +241% ad agosto e +49% da inizio 2020.

Le associazioni del lavoro autonomo e delle Pmi, però, continuano a vedere nero. Dalla Confesercenti arriva una fotografia del lavoro autonomo che indica una «strage dell'occupazione indipendente». L'Italia «non è più il Paese delle ditte», e altrettanto dura è la denuncia di un ambiente sempre più ostile al fare impresa.

Di qui, due inviti per il MCL. La necessità di accompagnare la ricerca con investimenti maggiori nell’istruzione e la dimensione quantitativa, i dati mostrano, purtroppo, che gli italiani non frequentano la scuola abbastanza a lungo. La dimensione qualitativa del problema educativo investe il fatto che gli studenti italiani sembrano non imparare abbastanza. Tradotto in concreto: si studia troppo poco e questo fa male al Pil.

Il lavoro è fondamentale nella vita delle persone. Non si ha la stessa autostima e senso della dignità usufruendo della cassa integrazione o del reddito di cittadinanza o di ultima istanza, invece che della retribuzione di un lavoro regolare. Ci vuole un approccio concreto, quello che è bene per le persone è bene pure per il sistema. Formare le persone e accompagnarle durante le transizioni è fondamentale e oggi ancor più necessario oggi dopo il Covid-19.

Gilberto Minghetti