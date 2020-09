Il Movimento 5 Stelle ormai non esiste più. Se non è bastato vederli allearsi prima con Salvini e poi con Renzi e il Pd; se non è bastato vederli dire prima No e poi Sì al Tap, alla Tav, al doppio mandato, alle rielezioni, agli accordi di palazzo e al poltronismo; se non è bastato vederli dire prima No e poi Sì a questa Europa, all’Euro e al Mes, allora arriveranno le elezioni a confermare la fine di un progetto politico e, per qualcuno, di un sogno. Cari amici alle porte per il M5S c’è il tracollo delle regionali, che non coglierà nessuno dei vertici di sorpresa. Semplicemente perché già lo sanno e continueranno a far finta che non sia successo nulla.

Se andiamo a vedere i consensi rispetto a cinque anni vediamo che sono quasi dimezzati, e il M5S si illude di esistere ancora, di contare. Ma l’unica speranza che ha, è quella di continuare a fare il cagnolino al guinzaglio del Pd. La realtà è che il Movimento non ha più né un’identità né prospettive. Valerio Valentini, sul il Foglio fa un’analisi perfetta: “in Liguria, per dire, c’è perfino chi pensa che Andrea Orlando l’abbia pianificato, l’autosabotaggio, per poter poi aprire il rodeo verso il congresso del Pd: perché lui, che del partito è vicesegretario, nella sua terra l’accordo ha saputo farlo col M5S, ma quello che doveva essere il preludio al connubio giallo-rosso anche in altre regioni è rimasto una frase sospesa sulle illogicità grilline e le timidezze del Nazareno”.

Continua: “se prendiamo meno della lista Sansa, ci diamo tutti all’ippica”, s’è sfogato coi compagni di governo Vito Crimi, fissando una linea assai modesta. Perché la lista di Sansa è accreditata di un 6-7 per cento, nei sondaggi di queste ore. Possibile che il M5S, nella terra di Beppe Grillo, faccia peggio? “Possibile - spiega Valentini - a giudicare dai pronostici che, sulla provincia di Imperia, danno i grillini intorno al 3 per cento”. Di quel 24 per cento raccolto alle regionali di cinque anni fa, restano poche briciole”. In Toscana invece il M5S prese 5 anni fa il 15%, ora esulterebbero per arrivare almeno alla metà”.

E in Campania? “Lì il M5S ambisce a superare il 15 per cento, col suo simbolo, ma con la candidata Valeria Ciarambino, amica d’infanzia di Luigi Di Maio, pomiglianese doc e dunque padrona indiscussa del Movimento locale, che a stento arriverà al 10. L’ultimo sondaggio nelle mani dei grillini napoletani fotografa l’effetto del voto utile, quasi tutto dirottato verso Vincenzo De Luca.

Sono più profonde, invece, le fratture nelle Marche. Scrive ancora Valentini: “Qui, saltato l’accordo col Pd, è saltato pure il M5S. Così, il M5S nelle Marche ambisce a ottenere almeno un terzo di quel 21 per cento raccolto tre anni fa. Sarebbe invece un successo, per i grillini veneti, raggiungere il 5 per cento, e tanto basta a testimoniare dello stato di salute del grillismo nel nord-est”.

Insomma, cari lettori, il futuro del M5S è con il Pd, quindi un non-futuro. E pensare che dissero che avrebbero aperto il “Palazzo” come una scatoletta di tonno!



Luca Cappelli