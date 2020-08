Possiamo definire equilibrio macroeconomico di medio periodo (di stato stazionario) una realtà nella quale le variabili chiave del settore economico di uno Stato (crescita del Pil, occupazione, disoccupazione, disavanzo di bilancio, debito pubblico, bilancia dei pagamenti, inflazione e tassi di interesse per citarne le principali) tendono a rimanere ancorate ad un certo livello per un periodo medio-lungo (diciamo almeno tre-cinque anni). Un siffatto equilibrio tende a perpetrarsi se non intervengono degli shock dal lato della domanda e dell’offerta (o da entrambi) o di natura tecnologica che vanno a modificare le variabili chiave ricordate all’inizio. Questo è avvenuto regolarmente negli anni prima della crisi del 2008, di quella del 2012 e di quella attuale. L’equilibrio macroeconomico dell’Italia ad esempio negli ultimi cinque anni è stato caratterizzato da una bassa crescita del Pil, da una disoccupazione intorno al 10%, da un debito pubblico intorno al 130% e da un disavanzo oscillante tra il 2.5 ed il 3.5%.

Il Covid-19 shock, l’ultimo della serie, ha mutato profondamente: la crescita del Pil che ha subito un crollo verticale, la disoccupazione che è schizzata alle stelle ed il disavanzo ed il debito pubblico cresciuti e destinati a crescere ancora per le politiche di sostegno che sono state e che saranno implementate dagli Stati per contrastarne gli effetti negativi. Quello che avverrà nei mesi e negli anni a venire consisterà in un percorso (una ‘traversa’ per dirla col Nobel John R. Hicks) verso un nuovo stato stazionario che sarà caratterizzato da nuovi valori nelle variabili chiave. Ogni Stato in questo percorso seguirà traiettorie diverse a seconda dei valori che aveva nel precedente equilibrio macroeconomico. Le variabili chiave sulle quali ci concentreremo sono l’andamento del Pil e del debito pubblico visto che sono strettamente connesse e che sulle quali si è concentrato di più il dibattito. In ultimo sul debito pubblico ha fornito un importante contributo l’ex Presidente della BCE Mario Draghi. Nel caso del debito ci viene in soccorso un concetto tratto dall’algebra elementare, secondo il quale il tasso di crescita di un rapporto (debito pubblico su Pil in questo caso) è uguale alla differenza tra il tasso di crescita del numeratore ed il tasso di crescita del denominatore. Questo per rimarcare che l’andamento è del tutto indipendente da qualsiasi teoria economica si prenda in considerazione. In altre parole, la dinamica del numeratore (debito) e quella del denominatore (Pil nominale) guideranno l’andamento del debito pubblico con il denominatore che la farà da padrone. Pertanto un piano di riduzione del rapporto debito/Pil, necessario per gli anni a venire al nostro paese ed a tutti gli altri, dovrà contemplare sia interventi di contenimento del debito, che provvedimenti capaci di far aumentare stabilmente la crescita del Pil nominale. In assenza di questi interventi correttivi il debito finirà col gravare, come ricordato da Draghi, solo sulle generazioni future. Per ora però i dati sulla crescita sono molto negativi.

Nelle scorse settimane, infatti, l'Istat ha diffuso la sua stima preliminare sull'andamento del Pil italiano nel secondo trimestre dell'anno in corso, che contempla una caduta del Pil del 12,4% rispetto al trimestre precedente: molto di più di quanto ci si aspettasse. Che ne sarà del tasso di crescita annuale del 2020 con questi chiari di luna? Ipotizzando un rimbalzo del Pil del 6% nel terzo trimestre (conseguente alla fine del lockdown ed alla ripresa delle attività di ogni genere, sia in Italia che all'estero) ed un ulteriore lieve aumento tendenziale nel quarto trimestre (tipo un 2%), all'interno di uno scenario nel quale non si manifesta una seconda ondata epidemica, il calo complessivo del Pil italiano nel 2020 dovrebbe essere pari all'11,3%, un valore più elevato di quello stimato dai ricercatori della Banca d’Italia, ma in linea con le previsioni rilasciate dalla Commissione Europea. In ogni caso, questo valore negativo si discosterebbe di molto dal valore ottenuto con la capitalizzazione composta (utilizzando la valutazione alla quarta potenza della caduta trimestrale) come un giornalista del Corriere della sera ha provato a fare col dato degli USA. Visto che questo non implica affatto che la caduta del Pil sarà di tale dimensione. Perché in economia il tempo è una variabile fondamentale, e l'andamento medio annuo di una grandezza macroeconomica dipende in maniera chiave dalla sua dinamica trimestrale.

In tale prospettiva un intervento di politica economica mal congegnato e tardivo avrà un effetto quasi nullo sull'evoluzione del Pil del 2020, finendo, invece, casomai per condizionare quella dell'anno successivo. Non dimenticando che per la capacità produttiva perduta ci vorranno anni per essere ricostituita e che qualità, quantità e tempo sono elementi imprescindibili per la buona riuscita di un programma di intervento.

Marco Boleo