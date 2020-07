Questo titolo richiama volutamente quello di un fortunato libro di Bino Olivi, per venticinque anni portavoce della Commissione europea, scritto negli anni ’70 e continuamente aggiornato, nel quale descrisse i progressi e i fallimenti della costruzione federalista, sforzandosi di comprendere le ragioni che la portarono, anche allora, ad un punto morto.

Di questa difficoltà ne abbiamo una prova nella questione del Recovery fund o Next Generation al centro del Consiglio Europeo di questo fine settimana che appare nella duplice luce di straordinario strumento di bilancio necessario per sostenere la ripresa delle economie che più soffrono per gli effetti del coronavirus e di cartina di tornasole delle diverse visioni circa le politiche economiche interne dei Paesi europei. L’iniziativa del premier italiano nel suo giro preparatorio in Portogallo, Spagna e Olanda, si è concluso con l’incontro decisivo con la cancelliera al castello di Meseberg. I commenti del giorno dopo hanno girato intorno ad una valutazione non ottimistica sull’esito del decisivo colloquio: “il realismo di Merkel ha raffreddato le aspettative del premier”. La posizione della presidente di turno del semestre europeo che intende mantenere alto il contributo a fondo perduto a fronte di talune condizionalità e verifiche da scrivere insieme, appare sostanzialmente come il massimo sforzo di mediazione che, tuttavia, trova l’impedimento a concludersi nel confronto tra il velleitario “non voglio cedere su nulla” di Conte e l’opposto e realistico invito della Merkel: “a qualcosa il governo italiano dovrà pur rinunciare”. Non aiutano lo sforzo per far valere le nostre aspettative in Europa le incertezze, i ritardi, soprattutto l’immobilismo che caratterizza questa fase della politica italiana che, invece, dovrebbe veder predisporre quei provvedimenti indispensabili a prevenire le gravi difficoltà che si preannunciano in autunno. Il convitato di pietra, assente nel momento nel quale si discuteranno i tasselli decisivi dell’accordo sugli interventi straorinari è il piano di risanamento con il quale verrebbero utilizzate le risorse messe a disposizione dell’Europa.

Un altro importante elemento delle attuali difficoltà dell’Europa è rappresentato dalla sua tradizionale debolezza in politica estera. Mancano ai vertici delle istituzioni europee, nella sostanza, quelle prerogative che dovrebbero appartenere ad una Unione europea, vista come entità politica. Il Presidente della Commissione non ha un vero mandato con il quale svolgerle, così come l’Alto rappresentante, una figura non paragonabile a quella del Segretario di Stato statunitense, istituita nel 2009 dal trattato di Lisbona, che non ha mai brillato per autorevolezza. Joseph Borrell che attualmente ricopre l’incarico già svolto nel recente passato dall’inglese Catherine Ashton e dalla italiana Federica Mogherini, è intervenuto nella disputa di carattere geopolitico tra Usa e Cina che riguarda il 5G. “Noi siamo nel mezzo – si è limitato ad affermare – siamo vicini agli Stati Uniti che sono una democrazia come noi, perciò non possiamo essere al centro se condividiamo lo stesso processo democratico”. Aggiungendo: “Ma nella vita reale oltre ai valori ci sono gli interessi e dobbiamo combinarli entrambi: dobbiamo guardare al mondo con i nostri occhiali non con quelli degli americani o dei cinesi”. Per la verità queste dichiarazioni non solo sfuggono il tema fondamentale della sicurezza che oggettivamente riguarda l’introduzione delle tecnologie informatiche di provenienza cinese anche nella pubblica amministrazione e nei sistemi di difesa, ma continua a eludere la questione che ogni Paese Ue sta affrontando il tema in modo diverso.

La questione resta confinata in un orizzonte inadeguato da parte dell’Unione Europea di fronte al fatto, assai rilevante, che ha visto Londra decidere che a partire dal primo gennaio prossimo sarà proibito acquistare nuova tecnologia di quel tipo da Huawei, con la previsione di rimuoverne la presenza cinese entro 6 anni. Si è trattato di una scelta in linea con i problemi riguardanti la sicurezza che gli Stati Uniti hanno denunciato nei riguardi della tecnologia cinese.

Nel difficile cammino della costruzione del federalismo europeo ritorna sempre la questione del rapporto tra economia e politica, tra gli interessi e le politiche economiche degli Stati e la solidarietà e la visione comune dell’Europa. Si è potuto constatare proprio in questi mesi difficili come la più ragguardevole istituzione federale, cioè la Banca Centrale Europea, pur in una sua parziale incompletezza, rappresenti l’elemento più forte per una protezione comune contro le insidie che colpiscono soprattutto le economie più esposte. Nell’agenda delle riforme che dovrà tracciare il cammino comune l’ambiente e la tecnologia informatica saranno tra gli elementi caratterizzanti, tuttavia senza una visione ed un indirizzo operativo comuni si sarà esposti ad influenze estranee e/o a fallimenti. Anche il contesto geopolitico, soprattutto a sud e ad est del Mediterraneo, con ciò che comporta negli aspetti energetici e della sicurezza rispetto al terrorismo islamista, farà appello alla necessità di un approccio comune, tagliando nettamente anche con un recente passato di egoismi e di nostalgie di politiche di primato.

Il Consiglio europeo che si apre oggi riguarda la definizione di strumenti di intervento per superare la strettoia della ripresa post Covid. Ma al fondo è ancora una volta l’ennesima sfida per la costruzione dell’“Europa difficile”.

Pietro Giubilo