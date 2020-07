Parafrasando il compianto Marcello De Cecco potremmo dire che ci sono alcune deformazioni nel dibattito economico italiano: quelle di analisti internazionali che pensano che sia il cane a muovere la coda e quelle di molti politici e commentatori nostrani che ritengono che sia la coda a muovere il cane. In Italia manco a dirlo prevalgono i secondi, e quindi una delle missioni su questo blog è quella di ricordare come si comporta correttamente il cane. In proposito il recente dibattito sul fare da soli o se ricorrere ad aiuti esterni, nel complesso scenario nel quale il nostro Paese è immerso, ne rappresenta un caso scuola. I sovranisti e gli analisti a supporto, rimanendo nella metafora di De Cecco, pensano che il nostro Paese, visto che per loro è la coda Italia a muovere il cane mondo, possa fare da solo autofinanziandosi: facendo ricorso all’ingente ricchezza di cui dispone. Mantenendosi alla larga da aiuti finanziari quali il MES e guardando con sospetto gli altri strumenti messi a disposizione dall’UE. Sarà vero!

Cerchiamo una risposta partendo dai dati disponibili. La ricchezza lorda degli italiani, secondo la Banca d’Italia, assomma a 10.669 miliardi di euro. Da questi vanno sottratte le passività finanziarie: arrivando a 9.743 mld. Poi visto che gli immobili e le altre attività non finanziarie hanno un valore di 6.295 mld, rimangono 3.448 miliardi. Ma non finisce qui. Se si escludono gli strumenti finanziari già detenuti direttamente o indirettamente dagli italiani (azioni, quote di fondi comuni di investimento, e assicurazioni vita) restano a disposizione "appena" 1.361 miliardi. Supponendo poi che gli italiani abbiano un minimo di alfabetizzazione finanziaria e che decidano di destinare il 15% di quelle disponibilità alla sottoscrizione di debito pubblico sovrano, la capacità di acquisto delle famiglie italiane si riduce a miseri 200 miliardi. Ora considerato che il Parlamento italiano ha autorizzato l'emissione di nuovo debito per 106 miliardi e che la cifra dovrà essere rivista al rialzo alla luce del nuovo indebitamento per la manovra da 55 miliardi del Decreto Rilancio dello scorso maggio, la capacità di acquisto di debito delle famiglie basterebbe, forse, per 12-18 mesi. Purtroppo come c’era da aspettarsi l’Italia è un Paese periferico nel modello centro-periferia nel quale è inserito e con margini di manovra molto stretti: bisognoso di prestiti e di aiuti quando la congiuntura volge al peggio. Quello che temono poi in molti è che dietro questo impiego forzoso del risparmio degli italiani ci sia all’orizzonte una ristrutturazione del debito pubblico (un default) che equivale nella sostanza all’introduzione di un’imposta patrimoniale sui sottoscrittori del nostro debito pubblico che colpirebbe soprattutto i piccoli risparmiatori. I meno informati che resterebbero col proverbiale cerino in mano. È questo che si vuole? Temo di sì.

Quello che preoccupa, invece, sono le contrapposizioni politiche sull’attivazione del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) da parte dell’Italia. A nostro avviso fuori luogo visto che questi prestiti hanno una sola condizionalità che riguarda il loro impiego (nel campo sanitario). Sotto questo profilo il Recovery Fund europeo proposto da Francia e Germania e, successivamente, fatto proprio dalla Commissione Europea, presenta molte più condizionalità: visto che per ottenere i suoi finanziamenti gli Stati, con in testa l’Italia cui spetterebbe la quota maggiore, dovranno presentare ed impegnarsi a realizzare riforme strutturali in campi decisivi dell’economia e della società che finora sono state sempre promesse e mai realizzate. Morale della favola. Un Paese come l’Italia per far fronte al Covid-19 shock dovrebbe far ricorso a tutti gli strumenti di aiuto che l’UE ha messo a disposizione, alcuni da subito: il MES, la Sure ed i prestiti della BEI mentre il Recovery Fund dal prossimo anno. Altre strade non risultano percorribili se non nella fervida immaginazione di alcuni personaggi al Governo ed all’opposizione.

Marco Boleo