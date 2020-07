Il prossimo autunno sette Regioni saranno chiamate al voto per eleggere i nuovi presidenti: le elezioni regionali si dovrebbero tenere il 20 e 21 settembre, ma la data non è ancora stata ufficializzata. Si va al voto in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Le elezioni regionali si terranno in autunno dopo il rinvio causato dall’emergenza Coronavirus. Il voto per eleggere i nuovi presidenti di Regione, infatti, si sarebbe dovuto tenere in primavera, ma a causa del lockdown si è deciso di rinviare tutto di qualche mese.

La chiamata alle urne sarà, probabilmente, nelle date del 20 e 21 settembre: una novità rispetto agli ultimi anni, quando si era votato quasi sempre in un’unica giornata. Una decisione, quella dei due giorni di voto, che ha l’obiettivo di evitare file ai seggi e conseguenti assembramenti, facilitando le operazioni nonostante il rischio sanitario. Sulla data definitiva, comunque, la discussione è ancora aperta e nasce anche dal nodo della riapertura delle scuole.

Andiamo a vedere chi sono i candidati già certi e quelli in bilico in tutte le sette Regioni chiamate al voto, con molte sfide meno scontate di quanto non avvenuto solamente cinque anni fa. In Campania certa la ricandidatura del presidente uscente, Vincenzo De Luca, dopo il suo alto gradimento riscontrato durante l’emergenza Coronavirus. A sfidarlo, per il centrodestra, ci sarà Stefano Caldoro, scelto da Forza Italia. Per il Movimento 5 Stelle si potrebbe presentare Valeria Ciarambino, con quella che sarebbe una sfida identica a quella di cinque anni fa, quando a vincere fu proprio De Luca. In Campania si vota con un sistema proporzionale a turno unico e un premio di maggioranza che assegna il 60% dei seggi.

In Liguria correrà per una riconferma il presidente della Regione, Giovanni Toti, indicato come candidato dal centrodestra. Non sono, però, ancora stati definiti i suoi sfidanti. L’ipotesi di un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd non è ancora certa e manca l’accordo sul nome, con i dem spaccati sulla figura del giornalista Ferruccio Sansa. Se non si dovesse trovare un'intesa, i pentastellati punterebbero su Alice Salvatore, i dem invece non hanno ancora un nome di riserva. Italia Viva, +Europa e Azione potrebbero presentare un loro candidato, ma anche in questo caso non è stato indicato il nome. In Liguria si vota con un turno unico: vince il candidato più votato.

Nelle Marche non ci sarà il presidente uscente, Luca Ceriscioli. E il Pd proverà a sostituirlo con Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia. Ancora incerto se verrà sostenuto anche da Iv. Contro di lui il centrodestra schiera Francesco Acquaroli, deputato di Fdi ed ex sindaco di Potenza Picena. Per il M5s corre Mario Mercorelli. Candidato anche il docente Roberto Mancini. Si vota con un sistema proporzionale a turno unico e con premio di maggioranza. Non è previsto il voto disgiunto.

In Puglia sarà Raffaele Fitto, eurodeputato di Fratelli d’Italia ed ex presidente di Regione (dal 2000 al 2005) a sfidare il presidente uscente Michele Emiliano, sostenuto dal centrosinistra. Ma non da Italia Viva, +Europa e Azione che hanno scelto di candidare Ivan Scalfarotto, attuale sottosegretario agli Esteri. Per il M5s ci sarà Antonella Laricchia. Altri candidati quasi certi sono Mario Conca e Michele Rapanà. La legge elettorale pugliese prevede un proporzionale a turno unico, con 27 seggi stabiliti su un unico listino regionale. Sarà possibile ricorrere al voto disgiunto e indicare una sola preferenza.

In Toscana la Lega tenterà nuovamente di espugnare una delle Regioni rosse, dopo il tentativo fallito in Emilia-Romagna. Per farlo schiera Susanna Ceccardi, eurodeputata ed ex sindaca di Cascina. Il centrosinistra, compatto, schiera Eugenio Giani, presidente uscente del Consiglio regionale. Per il M5s c’è Irene Galletti. Il presidente uscente è Enrico Rossi. La Toscana è l’unica delle Regioni al voto in cui è possibile andare anche al ballottaggio, ma solamente se nessun candidato raggiunge il 40% dei voti, altrimenti scatta il premio di maggioranza. Si vota con una sola scheda, il voto disgiunto e due preferenze rispettando l’alternanza di genere.

La Valle d’Aosta è chiamata al voto dopo soli due anni, in seguito alle dimissioni dell’ex presidente Antonio Fosson, arrivate dopo che è scattata un’indagine per mafia. Si sa ancora poco sulle candidature, con accordi difficili e partita che sembra ristretta ai partiti tradizionali valdostani. Qui il sistema di voto è completamente differente: i cittadini eleggono i 35 consiglieri con un sistema proporzionale a turno unico, poi è il Consiglio a eleggere successivamente il presidente con la maggioranza assoluta dei voti. Esiste anche un premio di maggioranza ipotetico nel caso in cui una lista o un gruppo di liste raccolga almeno il 42% dei consensi.

Alle elezioni regionali in Veneto la sfida sembra quasi scontata: il grande favorito è il leghista Luca Zaia, presidente uscente che corre per il terzo mandato consecutivo. Per tentare l’impresa di sconfiggerlo il centrosinistra punta su Arturo Lorenzoni, vicesindaco di Padova, e il Movimento 5 Stelle su Enrico Cappelletti. Potrebbe presentare un suo candidato anche Italia Viva, così come dovrebbe andare da solo Carlo Costantini per la lista Veneto Verde. Si vota con un turno unico e un sistema proporzionale con premio di maggioranza. C’è la possibilità di voto disgiunto e della doppia preferenza rispettando l’alternanza di genere.

Luca Cappelli