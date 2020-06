Anche Massimo Franco, mai aspro nei commenti sull’operato del governo, è a disagio nel valutare l’attività più recente di Giuseppe Conte. I “successi” del “suo” governo diventano “presunti”, “la sensazione [è] che il premier punti a sopravvivere, facendo slittare di settimana in settimana decisioni che potrebbero incrinare la sua coalizione”; siamo in presenza di un “governo privo di strategia”.

Avvenire appare deluso (“Non con l’Iva si rifà l’Italia”), disincantato di fronte all’infelice “chiosa” degli Stati Generali, cioè alla proposta del premier, all’indomani della kermesse, di tagliare l’“imposta più evasa dagli italiani”, che, poi, nonostante l’applauso dei grillini, sembra sia stata ritirata per le perplessità degli altri compagni di viaggio.

La montagna ha partorito il topolino e, comunque, un piano, ha annunciato il premier, dovrà uscire solo a settembre, mentre le “tre linee di intervento: modernizzare il Paese, lavorare per uno robusta transizione energetica e rendere l’Italia più inclusiva”, sono solo titoli o scatole vuote. In fondo, se vogliamo dirla tutta, la passerella delle categorie con le loro doleance è stata un ripetersi, a modo della comunicazione, di ciò che normalmente le commissioni parlamentari e il governo, fanno o dovrebbero fare attraverso le audizioni, costantemente nella loro attività legislativa e di costruzione degli strumenti di programmazione e nella stessa elaborazione del documenti preparatori e del Bilancio pluriennale.

A questo non breve e poco esaltante soggiorno del governo a villa Pamphili ha corrisposto uno stallo anche in sede europea, dove continua l’efficace azione della Bce, ma dove la discussione sul Recovery Fund, rinominato Next Generation, trova ostacoli e tentativi di ridurne la portata, mentre sul più fattibile Mes, le distanze rimangono ancora notevoli all’interno del governo e della maggioranza che lo sostiene. Questo affastellarsi di proposte e la poca chiarezza e capacità di scelta, certamente non ci aiutano in sede europea - là dove si decide - ad ottenere quei benefici che comunque saranno sottoposti a condizionalità ed indirizzi virtuosi di politica economica.

Si va facendo sempre più evidente l’insidioso parallelismo tra i limiti e la difficoltà di procedere dei “giallorossi” e la sempre riaffermata necessità di una stabilità politica. A parte gli annunci che non ci potranno essere ulteriori governi nel caso che l’attuale cadesse - e Zingaretti ne fa motivo ricorrente - di fatto, questa stabilità senza alternative, finisce per essere l’anticamera dello stesso logoramento del governo, poiché ogni fazione dei 5 Stelle può rivendicare la sua identità programmatica, distinguendosi senza reticenze, ben sapendo che questo non mette in discussione la maggioranza e soprattutto il luogo della sopravvivenza, cioè la permanenza del Parlamento. Aiuta solo il non fare. Ed è questo il senso di quella “stabilità logorante” con la quale Massimo Franco etichetta ormai la compagine di Conte, cioè il rinvio e, addirittura, il blocco rispetto alle decisioni più importanti: aiuti europei, politica internazionale, riforme, ragionevoli tagli fiscali, appropriati interventi acceleratori delle decisioni, chiarezza dei rapporti con le regioni, coinvolgimento politico più ampio in sede parlamentare.

Siamo di fronte ad una riedizione del “tirare a campare” di andreottiana memoria, anche in quella circostanza in vista della elezione del presidente della Repubblica che, tuttavia, preannunciò la crisi definitiva dei partiti e di una fase della politica italiana.

Qui la posta è ancora più importante. E’ il futuro dell’Italia. I giochi di potere e l’occupazione del Parlamento senza affrontare le decisioni necessarie, se non trovano il modo di sciogliersi in una maggiore dinamicità, diventano una palude pericolosa o meglio delle sabbie mobili per una struttura economica ed una condizione sociale del Paese molto difficile che vedrà nell’autunno giorni decisivi. Lo stesso Conte che trova degli impedimenti oggettivi alla sua funzione di mediazione, potrebbe maldestramente ritenere che questa stabilità apparente, lo potrebbe avvantaggiare nella corsa al Quirinale per quel traguardo, cioè, che sembra essere diventato l’obbiettivo di ogni strategia politica. Non solo le parole, ma anche i silenzi nascono da ambizioni presidenzialiste, forse arrivando ad illudere anche qualcuno nella stessa opposizione. Una presidenza della Repubblica che, se pur ancora lontana, potrebbe invece costituire un momento di recupero, al più alto livello costituzionale, di un largo patto repubblicano tra istituzioni, partiti e popolo.

Per incamminarsi su questa strada occorre iniziare da subito, dalle stesse urgenze di oggi, dal come si affronterà il momento della verità dell’autunno. Con vera apertura e forte capacità di iniziativa, sfuggendo al fascino delle Gorgoni, distogliendo lo sguardo dalla pietrificante Medusa, non eterna, ma mortale, come dovrebbe accadere per la “stabilità logorante”.

Pietro Giubilo