Cari lettori, sopravviverà l’Unione Europea all’epidemia di coronavirus? Il suo futuro si gioca sulla capacità di mettere subito in campo interventi strutturati e radicali di politica fiscale dell’ordine di grandezza pari all’8% del Pil europeo.

La crisi del 2008 e quella del debito sovrano del 2011 hanno messo a nudo i limiti dell’Unione Europea e si sono trasformate in un decennio di recessione, ristagno e crisi politiche. Uno scenario che rischia ora di ripetersi, con l’incapacità dell’Europa di intervenire in modo coordinato, rapido ed efficace di fronte alla diffusione del contagio.

Se ci pensate bene le istituzioni europee hanno risposto inizialmente in modo confuso, poi sono intervenute fornendo liquidità e rilassando temporaneamente i vincoli di bilancio per i Paesi dell’Unione. Il banco di prova decisivo per l’Europa è però l’introduzione di una politica fiscale comune e di un meccanismo di condivisione del debito pubblico dei Paesi. Senza un radicale cambio di rotta, la frammentazione dell’area euro potrebbe diventare uno degli effetti di questa epidemia.

Facciamo un rapido riassunto delle misure messe in campo dalla BCE: il 18 marzo Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea (BCE), ha annunciato un piano di acquisto di titoli da 750 miliardi di euro, accanto a una serie di misure utili a rafforzare il patrimonio delle banche e a sostenere la domanda di liquidità delle imprese. Insieme alle somme già stanziate nei giorni precedenti e al programma di acquisto di titoli ereditato dal secondo Quantitative Easing di Mario Draghi, la BCE sarà pronta a riversare sui mercati finanziari oltre 1.100 miliardi di euro.

Lagarde ha poi aggiunto che la BCE “è pronta a fare tutto ciò che sarà necessario per sostenere l’area dell’euro in questa crisi” e che “gli acquisti dei titoli saranno condotti in maniera flessibile. Ciò consentirà fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisti nel corso del tempo, fra le varie classi di attività e fra i vari Paesi”.

L’intervento della BCE è arrivato dopo giorni di borse in fibrillazione e prese di posizione all’interno del direttivo. Solo pochi giorni prima, il 13 marzo, sempre la Lagarde aveva provocato un forte rialzo del differenziale fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi affermando “non siamo qui per chiudere gli spread”. L’inedito scontro tra Italia e BCE ha rivelato però le difficoltà nel conciliare le strategie della Germania e dei Paesi del Nord Europa con gli interessi dei Paesi del Sud, ormai sempre più lontani.

Nel frattempo la Commissione Europea decideva di allentare temporaneamente due dei pilastri delle politiche economiche europee degli ultimi trent’anni: la Disciplina europea sugli aiuti di Stato e le regole del Patto di Stabilità e Crescita. Quindi il 20 marzo la stessa ha attivato la “General escape clause” che ha sospeso temporaneamente il Patto di Stabilità, assicurando ai governi una maggiore libertà di spesa nel far fronte alle conseguenze della crisi. Il giorno prima aveva concesso ampia flessibilità sugli aiuti di Stato per consentire ai governi di sostenere i redditi dei lavoratori e assicurare la liquidità necessaria alle imprese e perfino il loro salvataggio con parziali nazionalizzazioni.

Inoltre la Commissione ha reso più flessibile l’utilizzo di alcuni fondi europei, come il Fondo Sociale o il Fondo per lo Sviluppo Regionale, allo scopo di destinare più risorse alle spese emergenziali (per l’Italia circa 1,8 miliardi). Ha inoltre permesso ai Paesi membri di indirizzare i Fondi Strutturali ancora non spesi a favore dell’emergenza sanitaria (circa 11 miliardi da spendere entro il 2023 nel caso italiano). Come detto, si tratta per lo più di un re-indirizzamento di fondi già stanziati che l’Europa rimette nelle mani dei Paesi membri allo scopo di accelerare le misure anti-crisi.

Però basteranno queste decisioni per uscire dalla crisi? Io credo di no. Da alcuni giorni si discute sul coinvolgimento del MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, nel finanziamento delle spese emergenziali e nel sostegno delle economie per il breve periodo. Il MES è un fondo nato con l’obiettivo di garantire la stabilità finanziaria della zona euro. Dispone ora di circa 400 miliardi di euro che potrebbero essere offerti ai Paesi in difficoltà.

Il nodo è che le regole con cui è stato pensato prevedono l’erogazione di prestiti ai Paesi in crisi a condizioni particolarmente restrittive riguardo le scelte di politica economica e il percorso di riduzione del debito. È uno scenario che già conosciamo, i Paesi più colpiti dalla crisi del 2008 e del 2011 già lo sanno; infatti Grecia, Portogallo e Irlanda sono passati per l’intervento della “troika”, Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario, ed hanno subìto tagli di spesa pubblica, privatizzazioni e una durissima austerità.

Il Sud Europa chiede un accesso al MES senza condizionalità. Cosa che sta rilevando ostacoli dai tedeschi e olandesi. E in ogni caso resterebbe aperto il problema del rimborso futuro e le modalità di finanziamento del debito pubblico a epidemia finita. La seconda proposta riguarda l’emissione di Eurobond, obbligazioni del debito pubblico da emettere a livello europeo attraverso un meccanismo di condivisione dei rischi fra i Paesi membri, uno strumento di cui si chiede da decenni l’introduzione.

Cari amici, io credo che di fronte all’emergenza dell’epidemia sia ora di cambiare politica. È ora di attuare un’espansione rilevante del bilancio europeo ormai fermo ora all’1% del Pil, pensare all’emissione di Eurobond, ripensare al ruolo del MES e della BEI e la disponibilità di risorse europee per la produzione di beni pubblici essenziali.

I Governi da anni chiedono una maggior libertà di manovra, a cominciare da una “golden rule” che escluda dai limiti di spesa gli investimenti pubblici in beni ritenuti essenziali per lo sviluppo sostenibile dell’Europa: ricerca, istruzione, sanità, beni e servizi verdi. La politica europea di spesa, tassazione e finanziamento dovrebbe accompagnare lo sviluppo del modello di welfare europeo, facilitando la convergenza di tutti i Paesi membri ai livelli più alti di prestazioni. E dovrebbe favorire e finanziare l’impegno di tutti i Paesi per investimenti e ristrutturazioni dell’economia per prevenire e adattarsi ai cambiamenti climatici. Mancano purtroppo segnali chiari da parte della Commissione e della BCE che mostrino una visione politica e una capacità d’azione europea all’altezza dell’emergenza.

Io credo fortemente che l’Europa di fronte al dilagare del contagio debba cercare di mettere mano a situazioni irrisolte da tempo, ora più che mai; tutte le questioni decisive su cui le divisioni tra i governi nazionali restano profonde. Sì, l’emergenza coronavirus obbliga a un ripensamento profondo del progetto europeo.

Dobbiamo dire con assoluta chiarezza che l’Europa è giunta in modo impreparato al ruolo di coordinamento che avrebbe dovuto svolgere nella crisi. È ora che metta in campo misure a sostegno dei settori più colpiti come il turismo, il trasporto e l’agricoltura, a eliminare gli intralci burocratici e soprattutto rivedere il bilancio dell’UE.

Negli anni l’Unione Europea ha attuato misure di austerità le quali hanno colpito al cuore l’efficienza del sistema sanitario in Europa. Ha poi dato attenzione al contenimento del debito pubblico che limita la capacità dei governi di gestire le emergenze.

Cari lettori è giunta l’ora di rompere tutti i tabù per affrontare la pandemia oggi e i problemi climatici domani.

Luca Cappelli