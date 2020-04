PRIMO PIANO 07/04/2020

L’Europa di De Gasperi è naufragata malamente

O l’Europa cambia o sarà la fine Ma è davvero questa l’Europa che sognava Alcide De Gasperi? Io credo di no, ma lo crede anche una persona molto più autorevole di me, un uomo con esperienza internazionale come Gotti Tedeschi, che tuona: “l’Europa di oggi non è certamente quella che avrebbe voluto De Gasperi”. Continua: “e neppure quella che sognavano gli altri Padri fondatori, Konrad Adenauer e Robert Schuman. La loro Europa voleva essere sussidiaria ai singoli Paesi componenti, al fine di valorizzarne le identità e risolverne i problemi e non una realtà governata egoisticamente e accentratamente da una Bruxelles qualsiasi fatta da burocrati influenzata dagli Stati dominanti, Germania e Francia in primis”. Parole fortissime quelle del Prof. Gotti Tedeschi. È da tempo che lo dico, sarebbe ora di mettere all’angolo chi ha svenduto la sovranità del nostro Paese, da Mario Monti a Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, ecc. nella speranza che un’Italia meno servile, in collaborazione con i Paesi dell’est, critici verso il dirigismo senz’anima di Bruxelles, possa imporre una sterzata all’intera Unione Europea. Lo stiamo vedendo ora in piena emergenza “Covid19” al teatrino cui stiamo assistendo. Poi non serve essere economisti o cattedratici. Cari lettori se oggi cresce il divario tra Paesi forti e Paesi deboli all’interno dell’Ue, e quello tra ricchi e poveri, anche all’interno dei Paesi più potenti, significa che ci sono un po’ di cose che non vanno bene, questo è lapalissiano. Vedete, l’Europa di oggi può piacere moltissimo a chi, magari pieno di soldi e privo di radici e di famiglia, vive tra Londra, Roma e Parigi viaggiando in aereo in I classe e frequentando il bel mondo della borghesia cosmopolita dominante. Ma per la maggioranza delle persone l’Italia sta diventando un Paese che non offre futuro alle nuove generazioni, con poca sicurezza e nessuna prospettiva. Allora torno al quesito iniziale: cosa avrebbero voluto i Padri fondatori dell’Europa e il nostro De Gasperi? Anche a questo ci risponde Gotti Tedeschi in maniera esauriente: “certamente tutti e tre erano avversi ad ogni nazionalismo, avendone visto gli effetti durante la seconda guerra mondiale. Ma non disprezzavano affatto né l’amor patrio né le radici culturali e religiose dei loro popoli. Al contrario! Erano tutti e tre uomini di confine, ma amavano la loro terra; erano tutti e tre cattolici, e questo salvò soprattutto il tedesco Adenauer dalle tentazioni nazionalistiche sempre presenti nel protestantesimo germanico (anche oggi); erano tutti e tre convinti che accanto alla cittadinanza nazionale, ve ne potesse essere una europea nella misura in cui l’Europa divenisse davvero il luogo della solidarietà e della fraternità tra i popoli, e non un ring di libera concorrenza in cui il pugile più grosso ha facoltà di picchiare più agevolmente quello più magro”. Pensiamo per un istante ad Alcide De Gasperi, da giovane deputato a Vienna difendeva l’italianità del Trentino contro il pangermanesimo nazionalista dei tedeschi; contrapponeva la cultura cattolica, di Dante, Tommaso, Michelangelo e Manzoni, alle filosofie di Kant, di Nietzsche e del “teutonico Marx“; nel contempo lodava l’efficienza austriaca, paragonandola alla burocrazia elefantiaca dello Stato italiano, e meritando così, da parte dei tedeschi, l’accusa di essere “filo-italiano”, e da parte degli italiani, l’accusa di essere “austriacante”. Ma De Gasperi riteneva essenziale il coinvolgimento del popolo in ogni progetto politico: questo lo porterebbe oggi a criticare duramente l’evidente deficit di democrazia in cui vive l’Europa. Un deficit visibile sotto molti aspetti: come noi italiani abbiamo vissuto l’imposizione al governo di un burocrate come Mario Monti, eletto prima senatore a vita e poi premier senza passare da alcuna elezione, così i Greci sono continuamente umiliati nella loro libertà democratica. Per finire, cari amici, io vi dico una cosa molto semplice: o l’Europa diventerà una vera federazione, o, procedendo così, come la vogliono anche alcuni nostri politici, senz’anima, senza radici, senza identità e senza democrazia, sarà destinata alla autodistruzione. Luca Cappelli

