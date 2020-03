La crisi legata al coronavirus sta cambiando il Paese e sta determinando anche una profonda trasformazione nelle persone che, sebbene esprimano - come sempre, nei momenti difficili - una forte solidarietà, si stanno rifugiando in un marcato individualismo.

Nel contempo cresce un forte risentimento antieuropeo e, di pari passo, sembra che gli "unici amici" siano oggi i russi, i cinesi, i cubani... Si accusa la Germania di dimenticare e di non voler ricordare il secondo dopoguerra, si dimentica in fretta - quasi fosse scontato e dovuto! - che in oltre 70 anni di storia l'UE ha garantito, coltivato e prodotto la PACE: quella pace che ci ha permesso di essere tra le prime generazioni di italiani che non hanno combattuto in guerra contro i nostri vicini!

Crediamo di essere ritenuti "dagli europei più ricchi" gli "untori" del mondo e diffondiamo - parlando troppo spesso senza nessuna competenza in materia - notizie false contornandole di giudizi superficiali e populisti. Illudiamo il popolo che con una "Emissione di un biglietto di Stato" (la nuova lira) si possa, sostanzialmente, tornare ai tempi passati e "risolvere" così la questione.

Resta assolutamente vero, che in questo contesto, le Istituzioni Europee - in primis la Commissione e la Banca Centrale - si sono mosse male, in ritardo e con assenza di solidarietà. E resta vero che in quasi tutti i Paesi del Nord - non ancora pienamente "contagiati" -permane l'idea di una crisi come le altre. Invece bisogna saper guardare a questa nuova crisi come ad una vera terza guerra mondiale, guerra che per la prima volta non consegnerà alla storia un vincitore ma che lascerà tutti sconfitti. Ecco perché tutti dobbiamo aprire una riflessione nuova sul futuro.

Vedremo in questi giorni cosa farà la Commissione ma nel contempo credo che sia doverosa anche una riflessione sulla "Comunicazione", molto emotiva, forse troppo, in questi ultimi tempi nel nostro Paese.

In Europa, a livello sociale e civile, non si parla degli italiani come "untori" né si alza disprezzo: diverso è invece quando qualche imbecille manifesta e parla, blocca i confini o cerca di manifestare nei fatti un populismo che alberga nella sua cultura. In questi momenti non sarebbe male distinguere i fatti, sebbene incresciosi, dalla realtà generale: questa esprime costantemente solidarietà consapevole (ma i notiziari non ne parlano...) poi, questo virus invisibile finisce col colpire tutti.

Come ha detto il Papa Francesco, in una piazza stracolma di "anime", "Siamo tutti sulla stessa barca" ed insieme dobbiamo trovare la soluzione per bloccare la tempesta!

L'impressione che si va radicando è legata al passaggio dell'idea che all'UE non si sia capaci di fare qualcosa per bloccare il virus, anzi si bloccano le mascherine ed i ventilatori. Mentre invece i cinesi, i russi, i cubani hanno capacità di soluzione. I social media poi amplificano questo messaggio, aprono pagine specifiche e tutti si sentono idonei, abilitati e competenti per "pontificare" soluzioni attraverso messaggi che amplificano la confusione.

Anche nel nostro movimento è crescente, purtroppo, questa "visione matrigna" delle Istituzioni Europee e troppi, anche tra i giovani, si prestano a letture superficiali e semplicistiche ma che conducono al ragionamento: "l'Europa non ci appartiene più".

Io, da anni, scrivo, anche in questo spazio, sulla necessità di rifondare l'Europa, le sue istituzioni e sulla necessità di ridare alla politica tutto quel potere che, nella confusione, la burocrazia le ha tolto. Chiedo più Europa convinto che "solo insieme" si possa affrontare questa pagina di storia e chiedo più Europa perché quell'identità che nasce dal Campidoglio, dal Partenone, dal Golgota non può essere disconosciuta proprio ora che viene posta in pericolo. La Brexit, nella sua genesi e nella sua evoluzione (talora tragica) non sembra averci insegnato niente...

Così come c'è una debolezza nella comunicazione internazionale, questa si manifesta anche a livello nazionale. La nostra comunicazione ha spinto molto - e talora anche giustamente - sull'aspetto emotivo ma mi sembra che meno abbia fatto per una analisi serena dei fatti. Si beatifica l'aiuto cinese (con numerosi servizi) ma poco si dice sul vero pensiero delle varie Capitali a partire da Bruxelles. Si trasmettono servizi (troppi) che santificano le prestazioni fornite ai cittadini nei Paesi autoritari quasi che essi possano rappresentare un esempio: tutti chiedono l"'uomo forte" e poi sono i primi a trasgredire le regole magari con la scusa di portare a passeggio il cane...

Non credo che il sistema sanitario russo, non quello di Mosca, possa essere affidabile come modello da seguire ed in quanto alla Cina... lasciamo perdere.

La Rai potrebbe fare qualcosa di diverso e di più equilibrato, mi sembra invece che stia emettendo in circolo propaganda subliminata, e Facebook, Instagram ecc. non sono da meno in questo lavoro.

Se sono solo le emozioni a guidare la notizia, allora è necessario porre anche questo tema nell'agenda della ricostruzione.

Piergiorgio Sciacqua