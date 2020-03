Ne avevamo accennato nella nota della scorsa settimana sul coronavirus, sottolineando il rischio che l’assenza di solidarietà europea potrebbe lasciare spazio ad una sorta di “darwinismo” che favorirebbe la sopravvivenza dei più forti.

A proposito delle ciniche dichiarazioni del premier britannico Boris Johnson, è intervenuto, con un articolo su “La Verità”, Ettore Gotti Tedeschi, individuandone l’ispirazione nel pensiero di due filosofi preilluministi come Hobbes e Locke, nell’economista Adam Smith e, infine, nelle teorie di Malthus e Darwin. Quest’ultimo in particolare, ricorda Gotti Tedeschi, “spiegò il principio di selezione naturale, principio che, se non erro, sembra aver ben convinto l’attuale premier britannico Boris Johnson”. L’ottica del premier inglese che descrive la possibilità di una “selezione” nell’ambito della sua nazione, può essere riferita allo stesso scenario europeo.

Non a caso la Gran Bretagna ha avuto un rapporto non facile con il processo di unificazione del Continente. All’inizio pensando ad un disegno diverso e alternativo, poi aderendo alla Ue ed, infine, uscendone, ritenendo così di poter meglio difendere i propri interessi e le prerogative di centro finanziario mondiale, senza le “restrittive” norme di coesione delle istituzioni di Bruxelles.

Questa “freddezza” britannica a “mettere insieme” i destini delle singole nazioni, potrebbe essere stata prodotta da una “distanza” rispetto al segno principale che caratterizzò i primi passi della costruzione europea, rispetto, cioè, all’idea di solidarietà che ne fu la ragione principale. A questo proposito, illuminante fu la dichiarazione del ministro degli esteri francese Schumann, un cattolico popolare, che il 9 maggio del 1950, auspicò la realizzazione della Ceca (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio), risolvendo una controversia storica, assicurando pace, cooperazione e solidarietà, costruendo basi comuni, gestioni in comune, annullando decenni e secoli di rivalità per la supremazia europea.

Famose, restano, poi, per i loro profondi riferimenti, le parole che pronunciò De Gasperi il 21 aprile del 1954 a Parigi: “Se con Toynbee io affermo che all’origine di questa civiltà europea si trova il cristianesimo, non intendo con ciò introdurre alcun criterio confessionale esclusivo nell’apprezzamento della nostra storia. Soltanto voglio parlare del retaggio europeo comune, di quella morale unitaria che esalta la figura e la responsabilità della persona umana col suo fermento di fraternità evangelica, col suo culto del diritto ereditato dagli antichi, col suo culto della bellezza affinatosi attraverso i secoli, con la sua volontà di libertà e di giustizia acuita da una esperienza millenaria”. Questa visione comune e solidale di De Gasperi venne sancita nel trattato istitutivo della CEE di Roma nel 1957, dove, oltre alle affermazioni di principio contenute all’articolo 2, si elencavano, all’articolo 82, quegli “aiuti” compatibili con l’edificando mercato comune e destinati a “singoli consumatori”, “ad ovviare a calamità naturali oppure ad altri eventi eccezionali”, “all’economia di determinate regioni”, “a favorire lo sviluppo economico”. Significativo il punto sul quale si sanciva che gli aiuti potevano essere volti “a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno stato membro”. Si trattava di “aiuti”, non autorizzazioni a contrarre più debito.

Peraltro anche nel Trattato di Lisbona del 2007, intervenuto successivamente alla deprecabile rinuncia ad approvare la Costituzione europea, si introdusse, all’articolo 222, una “clausola di solidarietà”, con la quale l’Unione e gli Stati membri avrebbero agito “in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro” fosse stato “oggetto di un attacco terroristico o vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomo”. Resta che le indicazioni del Trattato di Roma del 1957 appaiono assai più significative ed ampie, comprendendo anche quello che veniva definito “un grave turbamento dell’economia”.

Ora, alla luce di questi riferimenti storici si può affermare che la politica di solidarietà europea sia entrata in un tunnel di difficoltà e di emarginazione, di fronte ad una logica puramente economicistica, nella quale gli aspetti sociali e solidaristici si sono ridotti rispetto alle regole di mercato.

Quello che è stato definito un “errore di comunicazione” della neo presidente della BCE, in verità, risente di una tendenza diffusa, volta a confermare il principio secondo il quale anche gli scostamenti di bilancio dovuti a eventi eccezionali o a “turbolenze economiche” vengono affrontati in termini di flessibilità e non, come ha sottolineato Tremonti, su una “base storica e politica nella logica della solidarietà”, secondo, cioè, i principi e le norme stabiliti all’inizio del cammino europeo. A conferma di tale visione non solidale sono sopraggiunte le dichiarazioni del governatore della Banca Centrale di Vienna, Robert Holzmann che, in puro stile darwiniano, oltre a ritenere “corretto… il contenuto della comunicazione” della Lagarde (“non è nostro compito chiudere gli spread”), si è detto convinto che la crisi potrà essere anche “una purificazione”, precisando: “bisogna assicurarsi che sopravvivano solo le aziende vitali, quelle che sarebbero uscite dal mercato anche senza la crisi non dovrebbero sopravvivere”.

Ulteriore dimostrazione di un’Europa condizionata da indirizzi ultraliberisti e non solidaristici è il fatto che i necessari provvedimenti adottati dopo l’“errore” della Presidente della BCE, con consistenti interventi di Quantitative Easing (750mld), non sono stati presi all’unanimità dal Consiglio direttivo, in quanto - come riferisce Federico Fubini - alcuni banchieri centrali “più rigidi” non avrebbero votato a favore.

Il dato positivo è l’annuncio impegnativo con il quale Francoforte si è dichiarata disposta ad adeguare gli acquisti “per quanto è necessario… per rendere la sua azione proporzionata ai rischi che dobbiamo affrontare”. Anche la Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen ha parlato di “massima flessibilità”, con particolare riferimento all’Italia. Dagli effetti economici del coronavirus che si riverbereranno in tutti i Paesi europei si dovrà, comunque, uscire con il cambiamento di alcune regole. Il ritorno ad una visione solidale, per la verità, dovrebbe dar vita alla soluzione degli eurobond - il MES, se pur “riformato” o “temperato” ha altre logiche - ove si realizza una condivisione del rischio e l’altolà definitivo alle iniziative speculative sui titoli di Stato. Lo stesso Junker, a suo tempo, si dichiarò disponibile

In conclusione, la crisi produttiva e commerciale indotta dall’improvvisa diffusione del coronavirus, sta mostrando, in maniera drammatica, i problemi del difficoltoso cammino europeo. Come ha scritto il Presidente Sergio Mattarella, rispondendo all’omologo tedesco Frank Walter Steinmeier “abbiamo bisogno di uno spirito veramente europeo di concreta solidarietà”. L’Europa deve ritrovare le sue radici che, non a caso, recavano l’evidente segno del popolarismo, pena il rischio della sua stessa sussistenza. Ritrovare il solidarismo in questo passaggio storico è componente necessaria di una politica europea che decida con coraggio di guardare con fiducia al domani.

Pietro Giubilo