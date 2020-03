Le inopportune dichiarazioni della presidente della BCE Christine Lagarde, nella conferenza stampa di giovedì scorso, sono esattamente quello che va evitato (“noi non siamo qui per chiudere gli spread”) nella stagione che stiamo vivendo. Il motivo è presto detto: nel bel mezzo di una crisi mondiale di proporzioni ancora sconosciute, chi è nella stanza dei bottoni, in presenza di equilibri multipli, si deve limitare ad incanalare le aspettative delle persone e dei mercati (forward guidance) verso il percorso meno dannoso, considerato che l’evolversi della situazione dipende molto dalle sue affermazioni (aspettative che si autorealizzano). La Lagarde, invece, ha ignorato la lezione del suo predecessore (che nelle conferenze stampa pesava le parole col bilancino, arrivando a volte a non esprimere completamente il proprio pensiero). La Presidente, insomma, ha peccato di inesperienza e di scarsa conoscenza dei meccanismi economici.

Fortuna, però, che a rimettere in carreggiata l’operato della BCE ci ha pensato il suo capo economista Philip Lane, il quale ha presentato lo schema analitico del pacchetto di politica monetaria studiato a Francoforte. Vediamolo. La risposta di politica monetaria della BCE a questo grave shock (ma alla fine temporaneo) si basa essenzialmente su tre elementi chiave: I) salvaguardare le condizioni di liquidità nel sistema bancario attraverso una serie di LTRO a prezzi favorevoli; II) proteggere il continuo flusso di credito verso l'economia reale attraverso una ricalibrazione fondamentale dei TLTRO; e III) evitare che le condizioni di finanziamento per l'economia si restringano in modo pro-ciclico attraverso un aumento del programma di acquisto di attività (QE). Questo perché, riguardo ai punti I) e II), risulta essenziale garantire che la liquidità sia fornita a buon mercato al sistema finanziario, al fine di scongiurare gli effetti a spirale che si innescano da uno shock economico sfavorevole attraverso la carenza di liquidità. Tali misure di liquidità sono particolarmente importanti in condizioni di maggiore incertezza e quando il ‘corona shock’ mette in difficoltà l’anello debole del sistema economico: le piccole e medie imprese e le famiglie. In questo caso il sostegno all'offerta di credito può evitare la dinamica della stretta creditizia, attraverso la quale le banche si ritirano dall’attività di prestito mentre la domanda di credito è in aumento. In base ai nuovi termini di TLTRO III, la BCE ha aumentato di oltre un trilione di euro (arrivando a tre) il volume di fondi che le banche possono prendere in prestito, al fine di fornire credito alle imprese ed alle famiglie.

Le banche, in sostanza, possono prendere in prestito ai tassi più favorevoli, e con un allentamento delle garanzie, a condizione che continuino a fare il loro lavoro di estensione del credito al settore privato. La strategia di politica monetaria accomodante si completa poi (punto III) con l'aggiunta di una dotazione di ulteriori 120 miliardi di euro al programma di acquisto delle attività previsto per il 2020. L’intento è quello di contribuire a garantire che la curva dei rendimenti priva di rischio nell’Eurozona supporti condizioni finanziarie favorevoli per l'economia reale. La BCE, in ultimo, si è dichiarata pronta a fare di più e ad adattare tutti gli strumenti presenti nella sua scatola degli attrezzi (se necessario), per garantire che gli spread elevati che si manifestano in risposta all'accelerazione della diffusione del coronavirus (contrariamente all’improvvida dichiarazione della Presidente Lagarde) non minino la trasmissione della politica monetaria. Per ora, dopo le precisazioni di Philip Lane, sembra che il dentifricio stia tornando anche se con difficoltà nel tubetto: coi mercati che hanno compreso la strategia. Ma l’errore della Lagarde ha compromesso irreparabilmente la sua strategia comunicativa.

Marco Boleo