«Perché piangete voi per me, e non pensate piuttosto alla pestilenza ed alla morte comune?». L'avrebbe detto Marco Aurelio, poco prima di morire. Fu l'ultimo a regnare su un Impero in espansione militare ed economica. Dopo di lui, la pressione delle popolazioni provenienti dall'Europa dell'Est e i sommovimenti intestini del mondo barbaro, con le scorrerie degli Unni, che venivano dall'Asia e si spingevano profondamente nei territori a Nord del Mar Nero, innescarono una cascata di migrazioni verso l'occidente romano, provocando la disgregazione dell'architettura economica e giuridica che aveva governato fino ad allora il mondo conosciuto. A sconfiggere i romani, però, non era stato un popolo sconosciuto, bensì la peste antonina (165-180), nota anche come peste di Galeno, una pandemia di vaiolo o di morbillo o di tifo, il che non è chiaro, importata dalle truppe di ritorno dalle campagne militari contro i Parti, che decimò l'esercito e distrusse intere città, assediando la civiltà romana dall'interno, per anni e anni.

A quell'epoca, non si possedevano né le conoscenze scientifiche né gli strumenti di comunicazione per contrapporre una resistenza alla diffusione del morbo, ma la rottura della patocenosi, che gli esperti individuano all'origine di quello sconvolgimento sociale, è un fenomeno che si ripete nel tempo e che potrebbe essere, oggi, sotto i nostri occhi. Allorquando, cioè, si modifica radicalmente il complesso delle malattie presenti in una popolazione e che si sono create un equilibrio nel tempo le conseguenze possono essere devastanti.

In queste ore, la Covid 19 sta modificando il percorso della Storia esattamente come fece la peste antonina. Se saranno confermate le previsioni funeste degli scienziati, irresponsabilmente sottovalutate dalla classe politica italiana e non solo, avremo entro poche settimane o mesi una moria di cittadini e il collasso del sistema sanitario nazionale. In assenza di contromisure "cinesi", il bilancio di morte sarà gravissimo. Se riusciremo ad adottare quelle misure, l'economia basata sui commerci si spegnerà. Se si analizzano i dati epidemiologici noti del Sars-CoV-2 non ci sono altri scenari credibili.

E' possibile che la Cina riesca a risollevarsi da questa crisi attraverso misure eccezionali che sono possibili solo in uno Stato illiberale e non è chiaro cosa succederà negli Usa e nel resto del mondo, ma è segnata la sorte dell'Europa: se non si scopre un vaccino, si accelererà il declino dell'Unione europea, la quale in questi decenni ha limitato i danni della globalizzazione valorizzando l'eccellenza delle proprie produzioni e del proprio know how, ricchezze destinate a svanire con l'isolamento internazionale e il depauperamento umano e sociale cui ci condanna una pandemia. Non vi è alternativa a seguire scrupolosamente le precauzioni consigliate dal governo e a sperare che la scienza ci metta una pezza.

Nell'attesa, sia chiara una cosa: dalla vittoria in questa guerra che non abbiamo scelto di combattere dipende la possibilità di continuare a combattere altre battaglie per la civiltà. Chi in queste ore contrappone all'interesse nazionale di contrastare il virus altre "priorità", seppur nobilissime, dimentica che, una volta crollato l'impero romano, ci fu il Medioevo, in cui nessuno era in grado di salvare nessuno.

Stefano Giordano