La Federal Reserve prende la leadership nella risposta delle banche centrali internazionali alla sfida del Coronavirus, tagliando i tassi a sorpresa di mezzo punto percentuale. La decisione di portare i tassi d'interesse all'1-1,25%, voluta all'unanimità dal comitato di politica monetaria della Fed è stata presa al di fuori del consueto programma di incontri ed è la prima decisione d'emergenza, dalla crisi finanziaria del 2008: alla luce di questi rischi la decisione di abbassare i tassi di mezzo punto. La mossa è arrivata dopo che i ministri delle finanze e i banchieri centrali del G7 si sono detti pronti a usare tutti gli strumenti appropriati, contro l'emergenza Coronavirus e a poche ore dall'ennesima sfuriata del presidente Usa, Donald Trump, che nella notte aveva nuovamente attaccato la banca centrale americana, di fronte al rischio sempre più concreto di dover affrontare le elezioni di novembre in piena crisi economica. Lo stesso Trump, nella serata di ieri, avrebbe fatto sapere di aver donato lo stipendio da presidente dell'ultimo trimestre del 2019 al ministero della Sanità per contribuire alla lotta all'emergenza Coronavirus.

Il taglio della Fed è stato deciso per sostenere l'economia e assicurare che resti forte, lo ha detto in conferenza stampa il presidente Jerome Powell. L'iniziativa della Fed, ha continuato, vuole aiutare l'economia Usa a rimanere forte al cospetto di nuovi rischi per l'outlook. Le prospettive, dall'ultimo meeting della Fed a gennaio, sono mutate per la diffusione del virus che ha afflitto l'attività economica e i mercati finanziari.

Evidentemente si cominciamo a vedere effetti e preoccupazioni da parte di diverse industrie al punto che le dimensioni e la persistenza di questi effetti sono incerte, ma il rischio per l'outlook è cambiato. Questa decisione però non basterà: il «taglio dei tassi non ridurrà il livello di contagio, né riparerà le interruzioni dell'offerta», la soluzione definitiva «arriverà da altri, anzitutto dai professionisti della sanità». Powell ha spiegato poi che la Fed è in contatto continuo con le altre banche centrali, il che lascia pensare che anche altri istituti, a partire dalla Bce, possano scegliere politiche monetarie più accomodanti. Trump non è parso, però, soddisfatto della decisione della Fed, visto che ha chiesto ai banchieri centrali di fare di più.

Gli ha risposto indirettamente Powell affermando che le possibili decisioni prese nell'interesse degli americani, non tengono conto delle considerazioni politiche. Frattanto, gli operatori non escludono ulteriori azioni a venire, con un vertice in programma intorno al 17-18 marzo. Infine, la Banca mondiale in serata ha presentato un pacchetto di aiuti da 12 miliardi di dollari per aiutare i Paesi a combattere l'epidemia di coronavirus.

Un taglio è dato per scontato anche da parte della Bce: gli analisti ritengono ci sia il 99% di chance che Christine Lagarde riduca i tassi nella seduta del 12 marzo, come già annunciato e già pronta a prendere misure appropriate e mirate, quindi sulla stessa lunghezza d'onda dei ministri delle finanze del G7, che alla fine del vertice si sono dichiarati «pronti ad agire» per sostenere l'economia, incluse le misure fiscali se appropriate, per sostenere la risposta al virus e l'economia durante questa fase critica.

Wall Street affonda: purtroppo non basta il taglio dei tassi deciso dalla Fed per rassicurare il mercato. L'emergenza Coronavirus è sbarcata Oltreoceano e si teme che il numero dei contagi - finora contenuto visto che i tamponi erano a pagamento - aumenti a dismisura negli Stati Uniti. Dunque, giù sia il Dow Jones, sia il Nasdaq. Musica diversa sulle piazze europee, su cui l'annuncio di Powell (che pure non ha illuso sul fatto che il taglio dei tassi possa essere risolutivo del problema) e quello dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali del G7 di un pacchetto di stimoli per l'economia generando un effetto 'vaccino'.

Ovvero, una mossa contro la paura che ha generato di fatto una paura ancora più grande. Con il numero dei casi accertati che sta salendo ogni giorno, con nuovi casi sulla East Coast, altri morti e una possibile epidemia a cui l’America arriva del tutto impreparata, sia i singoli investitori che quelli istituzionali, hanno dimostrato di fidarsi poco delle scelte di Fed e Casa Bianca. Per l’immagine (e anche l’attuale corsa della politica elettorale), di Trump non è un buon segno. Anche perché tutto ciò è arrivato in un giorno particolare: il Super Tuesday. Risultato? Quando in 14 Stati Usa (tra cui anche i due più grandi e importanti, Texas e California) si vota per le primarie democratiche, una sfida che vede su due barricate opposte il ‘socialista’ Bernie Sanders (nemico giurato di Wall Street e del mondo della finanza) e il moderato Joe Biden, per otto anni vice di Barack Obama alla Casa Bianca. Con l’ex sindaco di New York Bloomberg - che a Wall Street ha molti amici - a fare da terzo incomodo: il mitologico mercato, quello che ha appena festeggiato la grande riscossa di Wall Street, anche questa volta potrà permettersi di ignorare la realtà macro?

