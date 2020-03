Il corona virus ha colpito duramente i mercati finanziari globali ed è ormai chiaro a tutti che si tratta di uno shock negativo grave per l'economia globale, che probabilmente richiederà una risposta da parte delle banche centrali di tutto il mondo. La domanda è come dovrebbero reagire. La questione centrale, quando si valuta come reagire a quello che qualcuno ha ribattezzato ‘corona shock’, è capire se lo shock è di domanda (nominale) o di offerta (reale). Questa dicotomia è importante, poiché la risposta (corretta) da libro di testo è che le banche centrali hanno il controllo totale sulla domanda nominale nell'economia. Di conseguenza, se lo shock in qualche modo riduce la domanda aggregata nominale, il compito delle banche centrali è quello di compensarlo per garantire che la domanda nominale (PIL nominale) rimanga in carreggiata e non provochi un calo delle aspettative di inflazione al di sotto dell'obiettivo che esse hanno prefissato. D'altra parte, le banche centrali non possono, almeno nel lungo periodo, controllare il lato dell'offerta dell'economia (reale) e quindi il manuale di macroeconomia ci dice che le banche centrali non dovrebbero reagire agli shock di offerta. Ma cosa significa veramente ‘non reagire’? Le banche centrali non dovrebbero reagire per evitare di trasformare uno shock di offerta in uno shock di domanda. È abbastanza chiaro che l'effetto del ‘corona shock’ è stato quello di ridurre drasticamente la produzione nelle aree colpite in Cina. Poiché quest’ultima è la fabbrica mondiale del settore manifatturiero, la flessione a sua volta si trasforma in uno shock di offerta non solo per l'economia cinese, ma anche per l'economia globale. Nello schema Domanda-Offerta aggregata, presente nei manuali di macro, uno shock negativo di offerta sposta la curva di offerta aggregata verso sinistra, causando un calo della produzione (Y) ed un aumento dei prezzi. Ma se la banca centrale è concentrata troppo sull'obiettivo di inflazione, un tale shock potrebbe indurla ad inasprire la politica monetaria, ad esempio aumentando il tasso ufficiale di sconto (tasso d’interesse di riferimento). Questo è l'errore che la BCE commise nel 2011, quando l'aumento dei prezzi del petrolio causò un aumento dell'inflazione complessiva nell'Eurozona.

In alternativa, la banca centrale potrebbe osservare il calo dell'attività economica (Y inferiore) e concludere che deve compensarlo aumentando la domanda aggregata e, quindi, allentando le condizioni monetarie. Questo è essenzialmente ciò che fecero le banche centrali negli anni '70 del secolo breve, quando reagirono alla riduzione dei tassi di crescita strutturale ed ai due shock petroliferi. Quindi, i manuali tradizionali al riguardo sono chiari: le banche centrali non dovrebbero cercare di spostare la curva AD quando la curva AS si sposta. Piuttosto, la banca centrale dovrebbe concentrarsi da sola sul mantenimento della domanda nominale (curva AD / crescita del PIL nominale) in carreggiata. Questo ci porta alla conclusione che, fino a quando il "corona shock" costituirà un'offerta negativa, le banche centrali non dovrebbero (come realmente non possono) provare a fare qualcosa al riguardo. Detto questo, occorre altresì chiedersi quanto è grave questo shock negativo sull'offerta negli Stati Uniti e nelle economie europee e se esso ha causato il calo del tasso di interesse naturale reale. Per rispondere occorre esaminare i prezzi di mercato. Se osserviamo, ad esempio, il rendimento nominale dei titoli del Tesoro USA a 5 anni meno le aspettative di inflazione a 5 anni, allora vediamo che i rendimenti reali - una proxy del tasso di interesse naturale reale - sono diminuiti in modo significativo dall'inizio dell'anno.

Questa, a mio avviso, è un'indicazione piuttosto chiara del fatto che la Federal Reserve aveva bisogno di tagliare al più presto in modo significativo il suo tasso di policy chiave, e per fortuna lo ha fatto. E lo stesso varrebbe per la BCE, ma per ora è rimasta a guardare. Visto che chi non lo fa inasprisce le condizioni monetarie, spingendo verso il basso la crescita del PIL nominale. È notorio che le banche centrali non agiscono mai in fretta, e spesso ci sono buone ragioni per questa scelta (ed infatti non stiamo sostenendo che le banche centrali dovrebbero microgestire l'economia globale con un joystick, istantaneamente, come accade nei videogiochi). Ma il problema è che quando le banche centrali persistono sul targeting del tasso di cambio o dei tassi di interesse, gli shock di offerta negativi si trasformano in shock di domanda negativi. Questo accade quando le banche centrali non consentono ai tassi di cambio o ai tassi di interesse di scendere sufficientemente per rispondere agli shock negativi di offerta. A livello ideale, vorrei che le banche centrali controllassero le condizioni monetarie, fissando obiettivi di crescita permanenti per la base monetaria (relativa alla domanda di moneta), al fine di raggiungere un obiettivo di livello di PIL nominale. Purtroppo, però, non viviamo nel mio mondo ideale.

Marco Boleo