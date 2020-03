L’epidemia in corso che qualcuno comincia a definire pandemia, vede l’Italia impegnata, come è giusto che sia, soprattutto, sul “fronte interno”. Il governo ha avuto momenti di contraddizioni, tra rigore e incertezze. Ma il virus è qualcosa di estremamente insidioso che è difficile combattere; il suo “omologo” elettronico, si definisce, appunto “programma pirata”. La politica complessivamente non si è mostrata del tutto all’altezza del problema, con un eccesso di diatribe e di parole, rispetto alla risolutezza delle decisioni. Qualche polemica di troppo, sbagliata e ingiusta, come quando ha preso di mira l’ospedale di Codogno. Bisognava evitarlo perché feriva un nostro punto di forza e avrebbe innestato l’accanimento esterno. E si poteva fare qualcosa di più per difendere il Paese dai “muri” alzati nei nostri riguardi.

Ma è anche venuta fuori, positivamente, una sostanza reale del Paese, quelle qualità, cioè, che si affacciano sempre quando siamo di fronte a momenti difficili. La bravura della nostra classe medica che ci ha fatto essere, in questo campo, i primi nel mondo. Operatori sanitari, ma anche “servitori dello Stato”, pronti ad ogni sacrificio. Intelligenza scientifica, quantomeno quella che preferisce dare le indicazioni necessarie, piuttosto che ripetersi ossessivamente nei talkshow. La virtù della pazienza di un popolo che sa aspettare. Le comunità locali dove conta essere sereni e produttivi, con il “salvagente” della famiglia che ancora c’è e che rende la vita più sobria e sicura. Dove, quindi, si possono affrontare anche le difficoltà di essere circoscritti in una “zona rossa”. Come ha scritto Giovanni Gut: “nell’emergenza vera si riscopre il concetto di comunità”.

La vita e l’essere comunità di un popolo è anche il lavoro, ciò che si crea con esso. Il virus vi si insinua e sembra colpire e sposarsi con la nostra identità, cioè nel made in Italy. Sono cioè, nel linguaggio economico, le aziende meno capitalizzate che sono esposte alle conseguenze di un fermo delle lavorazioni e del commercio. Molte potrebbero non sopravvivere, con un danno economico ed anche culturale. Il non venire in Italia potrebbe diventare qualcosa di più di una crisi del settore turistico. E a questo proposito il blocco ed il rinvio sine die di convegni, fiere, eventi, musei e, momentaneamente, dell’attività delle strutture educative comporta una perdita non quantificabile e per nulla remunerabile.

Riandiamo a scoprire, nell’insieme dei fatti, il valore complessivo dell’interesse nazionale e, d’altro lato, i rischi e le responsabilità che gli organismi internazionali non sono in grado di prendere in considerazione, né tantomeno di contrastare nel concreto. L’Europa sta facendo poco o nulla. Al massimo autorizzerà a contrarre ulteriore debito pubblico. Le autorità sanitarie internazionali indicano parametri e protocolli operativi che, poi, gli stati nazionali adattano alle singole situazioni. In altre parole, ce la dobbiamo vedere da soli. Ritorna in modo decisivo la difesa del territorio, delle produzioni e dei settori economici più esposti, delle comunità locali e dei valori di riferimento. Un ritorno al reale.

Tutto ciò ha fatto dire a Tremonti che il coronavirus “arriva oggi dopo il fantasmagorico felice, ma artificiale trentennio della globalizzazione”, con l’evidenza che siamo di fronte ad “un cambio radicale nel paradigma finora positivo e progressivo” della globalizzazione stessa. Le parole dell’ex ministro ci aiutano a interpretare meglio ciò che sta accadendo.

C’è un parallelismo, o meglio, una origine comune tra il nuovo virus influenzale e la nazione che più ha interpretato la globalizzazione, cioè la Cina. Da essa è partito lo sforzo per l’invasività dell’intelligenza artificiale che sostituisce la manifattura, la grande diseguaglianza che aumenta con uno sviluppo economico distorto.

Si potrebbe affermare, volendo dare un significato più profondo a quello che sta accadendo che è la Cina stessa che ha prodotto i germi, cioè i virus, della sua antitesi. E’ venuto fuori il lato oscuro della globalizzazione.

Se si volesse andare più in profondità, si potrebbe affermare che la globalizzazione conteneva in sé una sua antinaturalità che ne sta producendo la fine. Essa è stata l’eresia della visione universale del cristianesimo che non aveva un carattere oppressivo, ma che salvaguardava differenze e identità, spiritualità e corporeità. Cioè la libertà. Un’“altra libertà” sulla quale dialogano Ruini e Quagliariello che “conosce il senso del limite e ha a cuore le sorti dell’Occidente e della stessa umanità”.

Pietro Giubilo