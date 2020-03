PRIMO PIANO 05/03/2020

L’irrilevanza dell’Italia

Il nostro è un Paese di seconda fila. Povera Italia, ha fatto il giro del mondo il video in cui Giuseppe Conte è alla ricerca del suo posto tra i capi di Stato e di Governo, per la foto di gruppo della Conferenza di Berlino sulla Libia, e poi viene costretto dal cerimoniale a mettersi in seconda fila, è devastante per l'immagine di noi italiani. Quasi fosse un ospite indesiderato, l'Italia è stata relegata nelle retrovie, nonostante sia il principale partner economico della Libia. Pensate cari amici, che il nostro Paese in Libia, con l'Eni è presente in maniera maggiore rispetto ad ogni altro player petrolifero su quel territorio; abbiamo da tempo 300 soldati e un ospedale militare che cura ribelli e lealisti; siamo l’unico Paese occidentale ad aver sempre tenuto aperta l'ambasciata e abbiamo accordi diretti con la guardia costiera libica. Inoltre siamo un interlocutore imprescindibile per la pace, perché i nostri servizi conoscono la Libia a menadito e Roma, tra l’altro, è sempre rimasta fedele alle deliberazioni Onu; in molte occasioni il Governo italiano ha cercato di evitare l'attacco francese a Gheddafi, che ha destabilizzato il Mediterraneo. E per chiudere abbiamo le opere infrastrutturali migliori in Libia. Nonostante tutto ciò, la signora Merkel, che ha fatto gli onori di casa, ha rifilato Giuseppe Conte nell'angolo, tenendo invece al suo fianco la Francia che ha combinato tutto il disastro che vi ho raccontato sopra. Di fronte a questo quadro, in Italia ci siamo accontentati di ironizzare sull'inconsistenza di Conte, perché anche le posizioni di prima fila sarebbero specchio della rilevanza di un Paese. Ma il nostro premier a quanto pare è ancora in brodo di giuggiole dopo la vittoria del Pd in Emilia Romagna, perché quella vittoria, secondo lui, è l’ipoteca per il governo. Ma egli non immagina che una tempesta potrebbe abbattersi sulla sua poltrona. Infatti, se ricordate bene, un minuto dopo il risultato del voto di fine gennaio, i dem sono andati alla carica e hanno già chiesto un cambio di equilibri all'interno dell'esecutivo, che in parte è già avvenuto. Giuseppe Conte sembra essere in estasi, nonostante qualche giorno fa la Gruber a Otto e Mezzo, lo abbia fatto tornare sulla terra. Si perché mentre il premier si stava prendendo i meriti di una vittoria elettorale per la quale, va detto, lui non ha fatto nulla. E mentre dipanava la sua arringa anti-Salvini, ha anche rivendicato meriti su cui è difficile trovare un riscontro serio. Mentre faceva tutto ciò, la Gruber ha spezzato il monologo di Conte con una domanda precisa e diretta. La conduttrice ha chiesto conto al premier di quella figuraccia alla Conferenza di Berlino dove nella foto di gruppo è finito in seconda fila dopo un "balletto" imbarazzante davanti alla Merkel e a tutti gli altri Capi di Stato. La risposta di Conte ha il sapore amaro. Infatti a precisa domanda della Gruber, il premier ha risposto in questo modo: "le rivelo che è stato chi cura il cerimoniale tedesco ad aver sbagliato. Perché secondo le rigide regole previste io non dovevo essere là dietro". La Gruber però lo incalza: "E dove doveva essere?". E Conte: "...ehm, beh... c'erano varie posizioni... Ma faccia i calcoli e scoprirà che io non dovevo essere là". Insomma dopo la figuraccia internazionale il premier ha deciso di fare il bis con una spiegazione che francamente lascia parecchi dubbi su quanto l'Italia conti nei summit internazionali. La spiegazione del premier su quello scivolone è stata più imbarazzante dello stesso posto in seconda fila. Io credo cari amici che questo rappresenti un'immagine chiara di quanto questo governo stia erodendo giorno dopo giorno il prestigio e l'affidabilità del nostro Paese nel mondo. Quella foto alla Conferenza di Berlino resterà una macchia pesante sulla carriera dell'avvocato del popolo a Palazzo Chigi. Luca Cappelli 05/03/2020Il nostro è un Paese di seconda fila.