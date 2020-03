La Feder. Agri è stata protagonista in un recente seminario svoltosi a Trasacco (AQ), nel cuore dell'Abruzzo Interno, sul tema: L'agrivoltura sociale per le aree marginali della Marsica - Il Progetto Pilota della Vallelonga per i Soggetti Svantaggiati. L'evento, organizzato d'intesa con il Mcl Abruzzo e Molise, ha visto in primis il partenariato con l’Istituto d'Istruzione Superiore "A. Serpieri" di Avezzano, (con la partecipazione degli studenti del locale Istituto comprensivo), con il Patrocinio del Comune di Trasacco (AQ) e il contributo di Confagricoltura L'Aquila. Il tema è all'attenzione da anni dello stesso Terzo Settore, prima ancora che delle organizzazioni professionali nazionali, in particolare dopo il varo della Legge 18 agosto 2015, n.141 (Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale), peraltro anticipata in Abruzzo da una normativa regionale antecedente (L.R.6 luglio 2011, n.18). Quindi un'occasione di confronto attualissima, con le istituzioni scolastiche e professionali locali, introdotta dalle relazioni di esperti nella formazione specifica, del Crea (il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria), nonché nei prodotti tipici e nel marketing territoriale, alla presenza del Gal Marsica, attuatore della programmazione europea dello sviluppo rurale. Le testimonianze di alcuni operatori territoriali hanno concluso questo primo "focus" seminariale, con la voce fondamentale delle uniche fattorie sociali e cooperative di comunità presenti in queste aree montane. Quindi un progetto pilota originale, ma che ha le premesse per divenire un obiettivo condiviso, quasi un modello di "Buona Pratica" nel nostro Terzo Settore, per concorrere e rafforzare le politiche di assistenza ed inclusione dei tanti soggetti fragili e vulnerabili, a partire proprio dalle aree interne dell'Appennino abruzzese. Quest'ultimi purtroppo sono cresciuti in maniera esponenziale, specie nell’ultimo decennio di acuta crisi del "Sistema Italia", vedendo aggravata la loro condizione di disagio e di precarietà, nel reddito ed accesso ai servizi minimi di cittadinanza. Una platea vasta, non costituita solo da giovani, ma composta altresì di adulti, spesso espulsi dal mercato del lavoro, non solo di soggetti di particolare tutela quali i portatori di handicap, ex tossicodipendenti e detenuti ed anche immigrati, titolari di protezione internazionale. Quindi una casistica complessa e variegata, con tutte persone a rischio d'emarginazione, che proprio nel settore primario possono

trovare un “laboratorio sociale”, per favorirne concrete azioni d'inclusione e d'integrazione nel tessuto culturale, sociale ed economico della società. La stessa Piana del Fucino, ad alta intensità produttiva agricola, vede oggi la presenza di migliaia di braccianti stranieri,in maggioranza magrebini e macedoni. A queste imprese e lavoratori, la Feder.Agri già fornisce completi servizi di assistenza e di tutela, che vanno resi ancor più capillari, estendendoli anche per la coltivazione di aree marginali e di uso civico, oggi abbandonate, favorendo proprio l'occupazione sociale di tanti soggetti vulnerabili, con il recupero peraltro di coltivazioni tipiche, quali il farro, il miele, lo zafferano od i grani autoctoni, nonché la zootecnia montana. Un'azione che costituisce un contributo alla Missione Cristiana, indicata dalla stessa Dottrina Sociale della Chiesa, avvicinando tutti i mondi dell'universo agricolo, come ha sottolineato il Dr. Alfonso Luzzi, Segretario Generale Feder.Agri, nel suo apprezzato intervento sottolineandone le possibili sinergie nella fruizione dei servizi, anche in qualità di D.G. del Patronato Sias-Mcl. Inoltre egli ha ricordato l'imput dato dalla normativa nazionale, dopo quella regionale, quale valenza non solo strategica, ma piena di esperienze concrete già indicate dai territori, in un settore primario ad altissima valenza etica, prima ancora che sociale ed economica, quale rappresentata dall'agricoltura "multifunzionale", decisiva per la stessa educazione ecosostenibile ed alimentare, alla luce delle normative europee piu' avanzate, che vanno però applicate integralmente.

Quindi nelle conclusioni aperte, queste indicazioni, insieme agli altri elementi, sono stati posti alla base del percorso progettuale, che potrà portare in alcuni mesi a definire una vera e propria agenda delle priorità programmatiche, da offrire a tutti i decisori politico-istituzionali della Regione Abruzzo, ma altresì delle imprese sociali ed delle autorità ecclesiastiche, che nella Curia dei Marsi, vanno sperimentando le azioni di sostegno di altri progetti nazionali, quali il Policoro, a favore del microcredito per i giovani imprenditori. L'obiettivo è di favorire un percorso di sinergia pubblico-privato, che abbattendo e semplificando le lunghe procedure burocratiche, possa fare da volano per l'occupazione sociale, a partire proprio dal settore primario. Le premesse ci sono tutte in una Regione "Verde d'Europa", che però deve passare a declinare compiutamente politiche di sviluppo a misura d'uomo, capaci di superare le diverse velocità di sviluppo delle sue aree interne, rispetto a quelle costiere, senza lasciare indietro nessuno, anche riorientando misure quali il reddito di cittadinanza, ma finalizzandole all'occupazione attraverso tirocini formativi verso le aziende, anche sociali del comprensorio, come proposto dalla Comunità Montana "Montagna Marsicana". Come afferma il Santo Padre, tutti debbono concorrere a custodire il "Creato", attraverso la ricerca del "Bene Comune", con un'azione umana non meramente assistenziale, ma recuperando appieno la dignità delle persone, favorendone il loro reinserimento nella società comune, come soggetti attivi portatori di valori positivi, capaci altresì di rivitalizzare le loro comunità locali.

Sergio Venditti