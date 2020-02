PRIMO PIANO 28/02/2020

Il Coronavirus e il panic selling

I mercati sono già super valutati e fortemente alimentati dalla liquidità facile delle grandi Banche centrali e dai tassi d’interesse negativi sul lungo periodo Piazza Affari, purtroppo è stata la peggiore tra le borse europee arrivando a perdere oltre il 4% e soprattutto scendendo sotto la soglia psicologia dei 25000 punti. Soffrono tutti i titoli sul Fitse Mib e in particolare quelli legati al lusso (Ferragamo e Moncler), ma anche chi ha a che fare con il turismo ha visto contrarsi la propria quotazione, come Atlantia, che gestisce gli aeroporti romani, senza dimenticare alcuni importanti bancari. Gli analisti chiamano questa situazione “panic selling”, ovvero una vendita massiccia, irrazionale dei propri investimenti dove il coronavirus è la causa e la paura il suo effetto sui mercati. Una prima considerazione è ovvia, il coronavirus può essere il cigno nero che sgonfia un po’ la bolla, per prendere profitto sui livelli borsistici attuali e ricomprare a prezzi azionari più credibili. Sembrerebbe apparentemente una crisi con gli effetti a V, ovvero ci sarà una brusca discesa e poi una risalita, non credo però che questa sarà lenta, ma tutto dipenderà dalla durata dell’emergenza, prima ne usciremo, anche da questo clima d’incertezza e prima tutto potrebbe tornare normali. Quanto ai titoli in difficoltà andrebbe fatta un’osservazione panoramica partendo dalla Lombardia e il Veneto che rappresentano il 30% circa del Pil Italiano, i rischi principali sono relativi alle società che hanno attività direttamente collegate ai flussi turistici e alla gestione di eventi, alle società con elevata esposizione ai consumi e attività commerciali in Italia e alle società che hanno elevata concentrazione di attività produttive in Nord Italia, in caso di deterioramento della situazione che porti a blocchi produttivi. Siamo il terzo Paese per numero di contagi, nel cuore dell’Europa e fuori dai confini asiatici. Questo spaventa molti investitori globali che può compromettere anche la stabilità economica del nostro Paese che si traducono in uno spread in espansione e una recessione tecnica quasi certa. Una conclusione possibile potrebbe essere che i mercati sono già super valutati e fortemente alimentati dalla liquidità facile delle grandi Banche centrali e dai tassi d’interesse negativi sul lungo periodo, ma l’effetto dell’impatto mediatico e l’infodemia (l’epidemia di ricerche su Google) condizioneranno anche i mercati. Da una parte, la crisi delle borse asiatiche ha effetti a catena sulle altre borse del pianeta questo rientra nella logica, i mercati globali registrano perdite e si diffonde il panico tra gli investitori che porta a vendite dei titoli più a rischio, in primis quelli legati soprattutto ai settori citati. Gli indici a Wall Street hanno accentuato le perdite, con il Dow Jones arrivato a cedere oltre mille punti, scendendo brevemente al di sotto della soglia psicologica, a causa dell’aumento delle preoccupazioni riguardanti la diffusione del coronavirus al di fuori della Cina e gli effetti sull’economia globale. Una nuova crisi finanziaria? Sarebbe più devastante di quella del 2008. In altre parole, secondo Antonio Maria Rinaldi, ad esempio, l'Europa non è pronta a gestire una eventuale e nuova crisi finanziaria globale che sarebbe ancor più devastante di quella del 2008 nel caso in cui tutti i Paesi del sud est asiatico fossero investiti dal coronavirus. Rischio Italexit? Intanto sul rischio di Italexit si è espresso pure l'ex premier Enrico Letta non tirando in ballo il coronavirus, ma il caso in cui gli italiani decidessero di dare fiducia ai populisti e sovranisti mandandoli al Governo in accordo con quanto se vinceranno loro non è vero quello che molti benpensanti raccontano, che avrebbero cultura di governo, come già è capitato alla Gran Bretagna: gli è scattata la frizione e si è trovata fuori dall’Ue. Per come stanno le cose, se vanno al governo leader che non sono chiari su questa scelta di campo, la possibilità di ritrovarsi fuori esiste. O si sta dentro l’Europa o si sta fuori. Dentro e fuori è impossibile. L'attuale situazione del Coronavirus rappresenta una minaccia diversa: cercando di contenere il virus, la Cina sta danneggiando la sua economia. Ad oggi, è impossibile misurare con precisione l'entità del danno, e questo è ciò che spiega il recente aumento della volatilità. I mercati stanno cercando di dare un prezzo all'incertezza, ma non al rischio che questo periodo di fluttuazioni legate ai cambiamenti del sentiment diventi un periodo di rischio macro, recessivo o inflattivo. Quali sono dunque i rischi? È difficile stabilire la portata del rischio di una recessione cinese e il suo impatto sul rischio di crisi globale. E questo per una buona ragione: la situazione economica in Cina negli ultimi mesi è stata piuttosto buona, diffondendo dati di una crescita leggermente al di sotto del potenziale, nell'ordine del 4,5-5,5%, trainata dal mercato immobiliare, dai consumi e dal commercio estero. Si è lontani da quel 7% di cinque anni fa, ma la situazione rimane sufficientemente accettabile. Si prevede che le misure di quarantena avranno un'influenza negativa sull’economia della Cina, ma su una scala difficile da misurare, purtuttavia, gli analisti continuano ad anticipare la volatilità in un contesto in cui la maggior parte delle valutazioni rimane elevata. Gilberto Minghetti 28/02/2020I mercati sono già super valutati e fortemente alimentati dalla liquidità facile delle grandi Banche centrali e dai tassi d’interesse negativi sul lungo periodo