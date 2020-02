PRIMO PIANO 25/02/2020

Il MCL per Roma: un appello ai corpi intermedi

presentati gli atti del Convegno “Dai mali, le idee. Proposte per Roma” In una sala attenta, con presenze qualificate, il Movimento Cristiano Lavoratori ha presentato gli atti del Convegno “Dai mali, le idee. Proposte per Roma” che già ad ottobre aveva sollecitato una ripresa del dibattito sulla condizione della Città e il suo futuro. La modalità scelta è stata quella di una tavola rotonda moderata da Rosario Carello del Tg Lazio, un professionista attento, autore del libro di successo “I racconti di Papa Francesco”. Barbara Barbuscia ha introdotto l’incontro affermando che il Movimento sarà un antenna vigile sul territorio, facendosi portavoce dei malesseri dei cittadini, stimolando amministratori, politici, associazioni e mondo cattolico a presentare proposte efficaci e concrete. Il Presidente dell’Unione territoriale Roma-Viterbo- Rieti ha fatto appello alle realtà sociali della Città perché si impegnino a trarre fuori dall’abbandono la Capitale, attraverso un confronto e un collegamento per offrire risorse e collaborazione che l’amministrazione deve assecondare per migliorare i servizi. Come ha, poi, efficacemente sottolineato il giornalista Domenico Delle Foglie,uno dei relatori del Convegno, l’impegno dei cattolici e le loro proposte vengono incontro ad una esigenza “ di pensiero e di visione su questa Città”. E’ necessario un richiamo di alta responsabilità, rispetto ad un abbandono che non è solo amministrativo e politico , ma anche da parte di quelle categorie dalle quali dipende lo sviluppo della Capitale e la sua condizione sociale. La missione della Città, ha concluso l’ex vice direttore di Avvenire, è quella di ritrovare la sua capacità “inclusiva, fraterna e aperta al mondo” sulla base delle indicazioni anche recenti di Papa Francesco. Le gravi carenze amministrative riguardanti la vita quotidiana che pur non dipendono solo dalla giunta in carica e l’insoddisfazione dei cittadini che ne deriva, sono state prese in esame da Alfonso Luzzi, direttore generale del Sias. Questa è particolarmente evidente nei trasporti pubblici e nei servizi, come emerge dai dati dell’ ultima indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma, ricerca contenuta negli atti pubblicati. Il terzo settore, ha spiegato il responsabile del patronato, è pronto a collaborare con l’amministrazione se questa si decide ad assumere una linea di sussidiarietà e a costituire quelle consulte che sono previste nello Statuto di Roma Capitale. Pietro Giubilo ex Sindaco e vice presidente della Fondazione Italiana Europa Popolare ha rilevato che la condizione più preoccupante non è solo quella dei pur gravi disservizi nel campo della raccolta dei rifiuti, del traffico e della manutenzione stradale, ma si esprime nei dati dei giovani che lasciano Roma, mostrando come questo “impoverimento della Città” significhi mancanza di futuro. Rispetto a questa prospettiva appare indispensabile un nuovo paradigma, fondato sull’innovazione sia per quanto riguarda l’attività edilizia che si configuri soprattutto nell’ambito della riqualificazione e degli investimenti infrastrutturali, sia con un impegno dell’amministrazione comunale per realizzare reti che colleghino università pubbliche e private e imprese del settore al fine di favorire l’evoluzione di alcuni comparti industriali da aziende imprenditoriali ad aziende innovative. Ha concluso l’incontro di presentazione degli atti, il Presidente nazionale del MCL Carlo Costalli affermando il pieno diritto dei cattolici che sono impegnati nell’attività sociale, di rivolgere la propria attenzione alla condizione di Roma per offrire proposte che consentano di migliorare l’offerta politica ed amministrativa in una città giunta ad un livello avanzato di degrado. Si tratta di un impegno avviato con il convegno di ottobre per denunciare i mali e che continuerà offrendo una disponibilità e aprendo confronti in primis tra il mondo cattolico, ma non solo, mostrandosi come parte attiva nell’interesse di Roma. Nella sostanza, l’incontro ha costituito una ulteriore conferma che i lavoratori cattolici del MCL intendono fare la propria parte a favore della Città e, nel contempo, di voler contribuire a suscitare quel necessario impegno dei corpi intermedi per aiutare Roma ad uscire dalla crisi. Pietro Giubilo 25/02/2020presentati gli atti del Convegno “Dai mali, le idee. Proposte per Roma”