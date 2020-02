Cari amici in questi mesi mi sono soffermato sul grande lavoro che la Chiesa compie nella mia Regione e quindi voglio darvi alcuni dati, per evitare però di ridurre il tutto ad un elenco di numeri e di dati, vorrei partire da quanto ci ha detto il nostro Papa emerito Benedetto XVI nella indimenticabile Enciclica Deus Caritas est: “… l'amore — caritas — sarà sempre necessario, anche nella società più giusta. Non c'è nessun ordinamento statale giusto che possa rendere superfluo il servizio dell'amore. Chi vuole sbarazzarsi dell'amore si dispone a sbarazzarsi dell'uomo in quanto uomo. Ci sarà sempre sofferenza che necessita di consolazione e di aiuto. Sempre ci sarà solitudine. Sempre ci saranno anche situazioni di necessità materiale nelle quali è indispensabile un aiuto nella linea di un concreto amore per il prossimo. Lo Stato che vuole provvedere a tutto, che assorbe tutto in sé, diventa in definitiva un'istanza burocratica che non può assicurare l'essenziale di cui l'uomo sofferente — ogni uomo — ha bisogno: l'amorevole dedizione personale. Non uno Stato che regoli e domini tutto è ciò che ci occorre, ma invece uno Stato che generosamente riconosca e sostenga, nella linea del principio di sussidiarietà, le iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto. La Chiesa è una di queste forze vive: in essa pulsa la dinamica dell'amore suscitato dallo Spirito di Cristo. Questo amore non offre agli uomini solamente un aiuto materiale, ma anche ristoro e cura dell'anima, un aiuto spesso più necessario del sostegno materiale. L'affermazione secondo la quale le strutture giuste renderebbero superflue le opere di carità di fatto nasconde una concezione materialistica dell'uomo: il pregiudizio secondo cui l'uomo vivrebbe « di solo pane » (Mt 4, 4; cfr Dt 8, 3) — convinzione che umilia l'uomo e disconosce proprio ciò che è più specificamente umano …”.

Questa affermazione ci interroga profondamente: quanto è stato fatto nelle Marche in questi 30 anni con “i soldi della Chiesa”? Quanti fra noi che sono nel bisogno hanno ricevuto “un aiuto materiale, ma anche ristoro e cura dell’anima”?

La legge 222/85 che applica le novità della Revisione del Concordato con l’istituzione dell’ “ottoxmille” e le “offerte deducibili” è stata una straordinaria novità nella vita delle nostre Chiese e nella vita della società di cui ancora non siamo adeguatamente consapevoli e che realizza un rapporto cittadini-stato-chiesa proteso al bene della persona - in particolare della persona debole, come indicato dall’enciclica di Papa Benedetto.

Per addentrarmi meglio in questo campo ho chiesto aiuto al mio Assistente Spirituale Regionale Don Alberto Pianosi che negli anni ha seguito l’impegno del “Sovvenire alle necessità della Chiesa” in diversi ruoli, essendo stato prima promotore regionale, poi ha fatto parte del gruppo di lavoro della diocesi di Ancona-Osimo e del gruppo di lavoro regionale e recentemente gli è stato affidato il compito di “referente regionale”.

Proviamo ad addentrarci nella lettura della situazione della nostra regione Marche prendendo come riferimento l’anno 2018. A questo punto si ripresenta la domanda di papa Benedetto XVI: “ci sarà sempre sofferenza che necessita di consolazione e di aiuto. Sempre ci sarà solitudine. Sempre ci saranno anche situazioni di necessità materiale nelle quali è indispensabile un aiuto nella linea di un concreto amore per il prossimo: quanto abbiamo ricevuto è stato impegnato per un “concreto amore per il prossimo”?

Io sono profondamente convinto che oggi nella nostra società i primi bisognosi sono i bambini, gli adolescenti, i ragazzi, i giovani. Vi è un denominatore comune tra i ragazzi ed i poveri: il bisogno. Veramente possiamo dire che le Chiese della regione si sono fatte carico dei più piccoli: migliaia di bambini frequentano il catechismo in preparazione ai Sacramenti; migliaia di ragazzi partecipano ai campi-scuola estivi ed alle varie attività durante l’anno, tantissimi giovani s’impegnano nei nostri oratori e nelle nostre parrocchie, questa estate molti hanno partecipato a percorsi e cammini educativi guidati direttamente dai nostri Vescovi. Certamente una grande azione educativa con proposte di vita e d’impegno per una maturazione umana e cristiana dei marchigiani di domani. Tutto questo si è potuto svolgere per il generoso impegno dei nostri sacerdoti, per la collaborazione di tanti e non ultimo per il sostegno economico dei fondi Otto per mille.

L’attenzione delle nostre chiese non è rivolta soltanto ai piccoli ed ai giovani, c’è anche un bisogno di noi adulti. La società in cui viviamo oggi presenta segni di laicizzazione e di scristianizzazione, tende al relativismo e si propone anche in termini nichilistici. Essere uomini e donne che vivono l’esperienza della fede in questo tempo, nella nostra società richiede una formazione molto più approfondita che in altri momenti della storia: nelle nostre diocesi sono sorte scuole di formazione, corsi di teologia, possibilità di studio e di approfondimento che hanno fatto registrare livelli di presenze inattesi, hanno evidenziato questo grande bisogno di noi adulti. Anche tutto questo si è potuto realizzare con il sostegno economico dell’Otto per mille.

Per la carità: è esperienza comune di ciascuno di noi incontrare mendicanti nelle nostre strade, vedere affacciarsi alle nostre parrocchie tanti che sono nel bisogno. È una situazione generale, è un quadro penoso che a volte produce allarme ed apprensione. Si presenta in dimensione tali che non è più affrontabile caso per caso, occorrono realtà assistenziali e caritative adeguate. Nella nostra regione sono state aperte mense, case di accoglienza, strutture di ospitalità per i familiari di ammalati ricoverati nei grandi ospedali, ed interventi di sostegno e di solidarietà. Anche qui la fantasia non è mancata nella misura in cui si è guardato con attenzione la realtà delle persone bisognose.

Tanti nella necessità hanno incontrato volti amici, braccia accoglienti, pasti caldi, docce e abiti per ristorarsi, letti in cui riposare. Una stima al ribasso dice che quotidianamente le nostre Diocesi nelle loro mense mettono a tavola oltre tremila persone e che nelle varie case di accoglienza ogni notte trovano riparo oltre cinquecento persone. Anche tutto questo si è potuto realizzare con il sostegno economico dell’Otto per mille. È da notare come questa opera di carità genera in tutta la regione una catena di solidarietà con migliaia di volontari diretti ed indiretti, creando l’anima di una società più unita, più solidale, più umana, più cristiana. Inoltre questi interventi evitano che nelle nostre strade vi siano furti, scippi, gente che dorme sotto i portici o negli androni con problemi di sicurezza e di igiene; sono elementi che tendono a realizzare una società più sicura, più dignitosa. Faccio notare, essendo io un Consigliere Comunale, che quando questi servizi sono gestiti dallo Stato (nelle sue varie articolazioni) hanno costi estremamente alti ed inoltre l’Ente pubblico ha una sua struttura non sempre adeguatamente elastica per intervenire tempestivamente quando il bisogno si presenta. È sempre la Chiesa la prima ad arrivare sulla trincea della povertà. Queste considerazioni evidenziano inoltre per lo Stato e per la società un forte ritorno economico favorevole per tutti.

Senza poi parlare di tutto ciò che la Chiesa fa, con i fondi dell’Ottopermille, per l’edilizia di culto: gli edifici delle nostre parrocchie necessitano di continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamenti ed adeguamenti; per i beni culturali: l’Italia è uno scrigno di opere d’arte, credo che la nostra regione di questi tesori artistici trabocchi; sono opere collocate per lo più nelle chiese. Anche in certi piccoli paesi troviamo quadri, pale d’altare, arredi sacri, opere di altissimo livello che testimoniano una civiltà raffinata creata dai nostri padri ininterrottamente per tanti secoli.

Pensate che per il terremoto la Chiesa si è immediatamente messa in moto innanzitutto con i sacerdoti che se anche in molti casi anziani sono rimasti al loro posto vicini alle popolazioni, sostenendole, radunandole: punti di riferimento essenziali. Poi con i volontari, la Caritas e la ricostruzione di chiese e di centri pastorali per sostenere la vita che riprende. Nel difficile e tortuoso cammino della ricostruzione attraverso l’Ottopermille la CEI ha già realizzato opere per oltre € 3.100.000,00.

Cari lettori penso che sia chiaro per ciascuno di noi che nonostante tutto quello che vi ho raccontato non si tratti di una mera questione di soldi. Dobbiamo rispolverare il precetto della Chiesa che abbiamo studiato al catechismo da ragazzi: “Sovvenire alle necessità della Chiesa, contribuendo secondo le leggi e le usanze”. L’Otto per mille e le Offerte liberali sono oggi una modalità concreta di vivere il Precetto del sovvenire. E credo che possa essere una misura del nostro senso di appartenenza alla Chiesa ed alla comunità cristiana.

Luca Cappelli