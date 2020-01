L’attesa è finita, conosciamo i risultati delle urne del 26 gennaio, sono noti e con questi si devono fare i conti. Di parlare del solo significato regionale di questa prova non è proprio il caso, per la semplice ragione che sono due test che hanno dato esiti oggettivamente destabilizzanti. Da un lato il crollo dei Cinque Stelle è stato più pesante del previsto vedendo anche la loro incapacità di reagire a caldo. Dall'altro lato la doppia sconfitta d’immagine di Salvini: non ha sfondato in Emilia (anche se ha avuto un risultato notevole) e in Calabria ha preso in po' meno di Forza Italia.

Molti si sono pronunciati sul possibile ritorno del bipolarismo, ma si tratta di un bipolarismo ancora da verificare. Si può senz'altro dire che in ogni caso il test di domenica avrà bisogno di conferme nel prosieguo dei confronti elettorali che sono già programmati, ma è difficile negare che per ora il messaggio che è passato attraverso l’attenzione notevole che hanno dedicato a quelle urne è che la lotta campale in Italia è fra destra e sinistra. Già, ma quale destra e quale sinistra? Ovvero fra smanie di protagonismo e inclinazioni alle sparate provocatorie? Non sarà una partita facile, perché la carne al fuoco è molta e diversificata: si va dalla risoluzione dei problemi aperti, ai necessari interventi di rilancio dell’economia, alla spinosa questione della assegnazione dei tanti (troppi) posti di nomina governativa nelle società controllate, i cui diversi passaggi siano oggetto ai nervi tesi e alle prese con scadenze elettorali importanti. La priorità oggi è far ripartire la crescita italiana.

L’impostazione della campagna elettorale del presidente Bonaccini (no simbolo Pd e lista aperta all’esterno) e il successo delle liste civiche degli amministratori locali nei rinnovi del 2019 in contemporanea al voto delle europee (quasi plebiscito Lega) possono essere i primi segnali di un modo diverso da prima del fare politica, di una politica amministrativa meno incombente e settaria, più attenta alle comunità locali, che sappia lasciar spazio e favorire l’intrapresa dei singoli e delle realtà che operano nel territorio, valorizzando ciò che esiste in un principio sussidiario reale.

Tutto sommato l’Emilia è stata un buon esempio di confronto, naturalmente con da un lato un aumento di toni da parte di Salvini e dall’altro con la capacità di replicare di Bonaccini. Nel mezzo la presenza sul territorio di un movimento, le Sardine: la novità. Molti si chiederanno di rivedere e correggere il vecchio modello di consenso? Difficile dirlo oggi. Quello che è evidente è che il focus dell’ideologia non è più in grado di leggere la realtà dell’oggi. L’elettore sa ben cogliere chi è nel territorio (eccezione alla regola Elly Schlein oltre 20 mila preferenze!). Prima e dopo qualsiasi inclinazione partitica prevale il rapporto, il contatto, il dialogo. Essere e sentirsi comunità. Le organizzazioni cattoliche e le sigle note ci hanno provato a formulare un decalogo… la risposta del presidente regionale è stata che “vi arriverà al più presto”, vedremo.

Un’opportunità grande si è aperta per chiamare davvero le migliori energie a collaborare nel disinnesco della bomba sociale su cui siamo seduti, parlo di un sistema di welfare che ha bisogno di essere rifondato, per reggere alle sfide di una popolazione che qui in Emilia-Romagna in capo a 10 anni sarà per il 37% ultrasessantacinquenne, che vede famiglie affrontare a mani nude la sfida del precariato e che relegano nell’album delle cose impossibili l’obiettivo della conciliazione dei tempi vita-lavoro. Il possedere una casa non può tramutarsi in una maledizione che preclude ogni forma di sostegno, causa un Isee alle stelle.

Parlando poi della questione ambientale, che è essa stessa un pilastro di un moderno welfare: non può ridursi a qualche migliaio di colonnine installate per la ricarica elettrica di auto che solo pochi si possono permettere e gli altri?

Famiglia, lavoro, ambiente: tre grandi temi che si intersecano. L’agenda del cambiamento è solo questa. Occorrono persone di buona volontà e la consapevolezza che una nuova maturità del pensiero moderato - per troppo tempo confuso con l’impossibilità gattopardesca di prendere una posizione pubblica - è la più attesa e forte delle rivoluzioni.

La crisi della famiglia quella democratica poi la precarietà sul lavoro sono esempi molto diversi di un grande problema, pensare che lo Stato possa fare tutto o anche solo rimediare a questa situazione è illusorio. Si tratta di favorire quelle comunità che per natura hanno la necessità di essere vicine alla gente in modo concreto e fattuale a quel terzo settore dove molti di noi confortati dal nucleo originale nel pubblico o nel privato, ma impegnato sulla cittadinanza attiva: è bene sapere di mettere in campo questa socialità che curi i rapporti umani senza rifugiarsi nel virtuale - come sostiene Costalli - ma ormai da tutte le parti è chiesto quindi un rilancio forte del terzo settore e nonostante tutto anche qui a Bologna ne abbiamo tanto bisogno.

Gilberto Minghetti